06 febbraio 2026 alle 00:18

“Hellvisback 10 years later”, che ritmo! Salmo è tornato ed è pronto a fare festa 

Compie 10 anni “Hellvisback”, il disco culto di Salmo che nel 2016 ha cambiato le regole del gioco e segnato un vero punto di svolta per la scena rap italiana, ridefinendone suoni, linguaggi, ambizioni. Un lavoro che ha rotto gli argini, portando nel mainstream un'estetica radicale e un'attitudine senza compromessi, in una formula inedita per il panorama nazionale. Con all'attivo 200 mila copie vendute complessivamente, “Hellvisback” ha influenzato un'intera generazione di artisti e spostato in avanti l'asticella di ciò che il rap italiano poteva essere: più feroce, più libero, più contaminato.

Nel 2026, 10 anni dopo, Salmo si prepara a consegnare al suo pubblico un nuovo atto creativo che guarda oltre la semplice celebrazione, annunciando “Hellvisback 10 years later” (Sony Music Italy), in uscita il 3 aprile. Sono 3 i brani inediti. Interamente prodotto da Salmo, il progetto prende forma in un nuovo artwork che richiama l'iconografia originaria per trasformarla: l'elemento della maschera, che ritorna come simbolo chiave, si inserisce in una nuova estetica che filtra il passato attraverso dieci anni di evoluzione personale e artistica.

Il primo inedito, “10 AD”, che fa da apripista al progetto, disponibile da oggi, è accompagnato da un videoclip dalla grana in b/n: è un brano-manifesto lucido e affilato, senza filtri né concessioni, che intreccia vissuto personale e osservazione sociale.

