Hazel Riley (100 mila copie vendute) si svela: «Piacere, Maria Claudia Sarritzu, cagliaritana» 

La vanità: ci sono autori (o autrici) che strombazzano ogni passo della loro carriera sui social ammantandoli, ogni volta, come la conquista di Gerusalemme. Poi ci sono scrittrici come Hazel Riley che, zitte zitte, non solo conquistano le classifiche di vendita (100 mila copie con due titoli) ma decidono di far sapere molto poco di sé e di parlare attraverso i libri, tanto da diventare un caso nazionale. Di Hazel era trapelato solo che fosse Maria Claudia, sarda. Ma ora per L’Unione Sarda ha deciso di svelarsi: «Dietro Hazel c’è Maria Claudia Sarritzu, 26 anni, nata e cresciuta a Cagliari».

Ci dica di più. Passioni e studi.

«Molto banalmente le mie passioni riguardano la lettura e la scrittura. Mi sono diplomata allo scientifico Pacinotti. Avere più ore di materie scientifiche mi ha spinta ad appassionarmi da sola alla letteratura. Quando finivo le ore di scuola non avevo sport a cui dedicarmi ma tanti libri da leggere e miliardi di storie da scrivere. Ora ho una laurea in Scienze della comunicazione all’università di Cagliari e sono iscritta alla magistrale in Giornalismo e Informazione web».

Oggi lei è campionessa di incassi in libreria. Ma come nasce e chi è Hazel Riley?

«Hazel nasce nel momento in cui, a 13 anni, scopro che esistono dei social in cui puoi condividere ciò che scrivi con tutti. All’inizio era EFP, per noi veterani, e poi è stato il turno di Wattpad. Erano gli anni delle fanfiction, soprattutto. E io sono partita da lì, puramente per gioco. Scrivevo così tanto che non mi sembrava una brutta idea farlo leggere a degli sconosciuti sparsi per l’Italia. Nel momento in cui sono stata contattata dall’editore è arrivato il momento di creare Hazel e separarla da tutto il resto».

Quanto è stata utile la palestra Wattpad? Quanto la consiglia agli esordienti?

«Wattpad è stato fondamentale. Negli ultimi anni tantissime storie nate su quella piattaforma ora sono esposte in tutte le librerie d’Italia. Alcune sono arrivate pure negli Stati Uniti e in diversi paesi europei, altre hanno il loro adattamento cinematografico. Wattpad ti tiene sempre vicino ai lettori. La consiglio a tutti, ma metto sempre le mani avanti: non accade in un battito di ciglia. D’altronde io mi ritrovo qui, oggi, dopo 13 anni. Bisogna avere pazienza e passione».

C’è stata qualche altra pubblicazione cartacea prima dei due romanzi con Sperling & Kupfer?

«Sì, per 5 anni ho pubblicato con un editore piccolo, Triskell. Ai tempi del mio primo contratto era nata da pochissimo. Nonostante i libri non siano più in commercio, conservo ancora tutti i consigli che mi ha dato il mio vecchio editor Enrico Padovan».

Due libri campioni d’incassi: “Game of Gods. Discesa agli inferi” e “Ascesa al Paradiso. Game of Titans”. Vogliamo spiegarli ai neofiti?

«GoG e GoT, ormai li chiamiamo così per comodità, sono dei romance con elementi mistery. Ciò significa che oltre a esserci diverse storie d’amore e d’amicizia, ci sono anche dei giochi da vincere e dei misteri da risolvere. È il mio personale tentativo di rivisitare la mitologia greca in chiave moderna, inserendola ai giorni nostri».

Entrambi sono in classifica. Quali gli elementi che ne hanno decretato il successo?

«Non saprei rispondere con certezza. Quando leggo i messaggi che ricevo o parlo con le persone ai firmacopie, però, mi accorgo che quasi tutte nominano sempre la parola casa . E la associano in particolare ai miei personaggi; pur essendo numerosi, vengono percepiti in modo diverso e ben distinto. Ognuno ha la propria identità e il proprio modo di farsi voler bene. Mi piace pensare, quindi, che siano loro il punto di forza».

Quanto è difficile creare il mondo di questa saga?

«Abbastanza, ma in parte anche perché io non sono mai soddisfatta. Ho quaderni pieni di appunti, pagine cancellate, capitoli riscritti da capo in preda alla disperazione, notti insonni e sessioni di brainstorming durante le quali sottopongo i miei amici più stretti a tutti i dubbi che ho».

Quanti capitoli sono previsti?

«Entro quest’anno uscirà il terzo volume, “Game of Chaos”, che è il primo di tre spin-off. Nel 2025 verranno pubblicati gli ultimi due, e poi la saga sarà conclusa».

Si è definita patologicamente introversa. Ha previsto però qualche incontro con il pubblico in Sardegna?

«Per il primo libro ho scelto di non fare alcun firmacopie, da nessuna parte. Per il secondo, mi sono fatta coraggio e ne abbiamo organizzato qualcuno. Farne uno qui a Cagliari è il mio ostacolo da superare, al momento. Adoro la mia città, ma mi piace entrare nelle mie librerie del cuore come lettrice che acquista compulsivamente, e non come un’autrice».

