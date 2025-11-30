Hayao Miyazaki, per non smettere mai di sognare 

Heidi, Totoro, Lupin III, Porco Rosso e Il castello errante di Howl. Se ancora non avete intuito di chi si parla, con Studio Ghibli non avrete dubbi: Hayao Miyazaki, il maestro del cinema d’animazione. Al plurivincitore di Oscar e premi internazionali dedica un omaggio con 5 film l’edizione numero 20 del Sardinia Film Festival. Il regista e sceneggiatore è una sorta di faro per l'evento internazionale organizzato dal Cineclub Sassari dedicato interamente al cinema d'animazione. Collaborano Sardegna Film Commission, Ficc, Afic e Cartoonitalia. Da mercoledì a sabato Sassari, e in special modo il Cityplex Moderno, ospiteranno quattro giorni di magia, arte e cultura cinematografica.

Sotto la direzione artistica di Carlo Dessi affiancato dal regista Apocaloso, saranno presentati corti e lungometraggi che spaziano tra stili e provenienze diverse, offrendo uno sguardo ampio sul cinema d'animazione contemporaneo. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

La sezione prende il via mercoledì 3 dicembre (dalle 9.30 alle 12) con lo struggente “La tomba delle lucciole”; giovedì, sempre agli stessi orari, la proiezione di “Si alza il vento”; venerdì è in agenda “La città incantata” (Orso d'Oro 2002 e Oscar 2003) ; sabato doppio appuntamento imperdibile: al mattino con “Il mio vicino Totoro” e, nel pomeriggio (dalle 16 alle 18), con l’acclamato capolavoro “Il ragazzo e l’airone” (Oscar, Golden Globe e Bafta 2024).

Il Festival rappresenta una vetrina cruciale per la nuova generazione di talenti e per le menti creative. Le serate saranno dedicate al Concorso ufficiale di cortometraggi, divisi in due categorie principali: le opere realizzate dalle Scuole di Cinema di Animazione e quelle create dai Professionisti indipendenti. I lavori in concorso saranno presentati quotidianamente, da mercoledì a venerdì, dalle 18 alle 20, consentendo al pubblico di scoprire la creatività e le diverse tecniche del panorama animato contemporaneo. Il clou della competizione sarà infine sabato 6 dicembre, alle 19, con la proclamazione dei vincitori del Concorso e la successiva proiezione dei cortometraggi e delle serie TV premiate. La giuria tecnica è composta dagli esperti Luigi Manca, Giulia Tolino e Michela Anedda. La giuria studenti è stata selezionata tra gli allievi del Polo Tecnico Devilla di Sassari.

Una ogni sera alle 20.30. Mercoledì c'è “Ne Zha 2 – L’ascesa del guerriero di fuoco”, del cinese Jiaozi. Giovedì “The Tower”, del norvegese Grorud, che racconta la storia di una bambina palestinese di 11 anni. Venerdì “Il pianeta selvaggio”, cult fantascientifico del 1973 per la regia del francese Laloux. Sabato un lavoro di appena due anni fa: “Scirocco e il regno dei venti” del regista francese Chieux ( g.m. )

