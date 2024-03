Hatzidiakos fuori, Shomurodov malconcio ma Adam Obert ha fermato Erling Haaland 

Dopo aver servito la patria calcistica, gli otto giocatori che il Cagliari aveva visto partire in giro per il mondo sono pronti a tornare. Antoine Makoumbou, dopo i 90' con la Repubblica del Congo contro il Gabon, addirittura ieri mattina si è fatto vedere al Crai Sport Center, dove alla spicciolata sono attesi tutti gli altri. Con un pizzico di ansia, o anche più, per Eldor Shomurodov, castigatore spietato della “vincible armada” Hong Kong, con due reti in due partite, ma di rientro ammaccato per una botta al piede che ha fatto subito scattare l'allarme rosso in casa Cagliari.

L'incredibile Adam

Otto rossoblù e tutti in campo, senza risparmio. Come Adam Obert, che dopo l'esordio da titolare da applausi contro l'Austria, ha concesso il bis a Oslo con la Slovacchia nell'amichevole contro la Norvegia. E stavolta, oltre agli applausi, per il difensore del Cagliari è arrivato anche un bel pareggio. Calzona lo ha schierato per 90' in campo, al fianco del salernitano Gyomber, e lui ha risposto mettendo la museruola al bomberissimo Haaland, costretto a restare a secco nei 62' in campo, compreso un rigore sbagliato. Una promozione sul campo per il 2002 rossoblù: ora spera di convincere anche Ranieri, che fin qui gli ha concesso appena 11 presenze, solo due nel 2024.

Tragedia greca

Se Obert sorride, Pantelis Hatzidiakos piange, visto che ai calci di rigore la sua Grecia ha visto sfumare, contro la Georgia, il sogno di qualificarsi ai prossimi Europei. Hatzidiakos è partito, come sempre, da titolare a Tblisi, in quella che è stata una vera e propria battaglia. Nonostante un cartellino giallo dopo 35', il difensore rossoblù ha guidato la retroguardia ellenica fino alla fine del primo tempo supplementare. La gara è rimasta ancorata sullo 0-0 fino all'epilogo dal dischetto. Hatzidiakos torna in Sardegna con 150' giocati tra Kazakhstan e Georgia e una delusione infinita.

Punte in bilico

Ranieri aspetta il loro rientro con ansia. Lapadula e Shomurodov, infatti, sono gli unici attaccanti puri a disposizione in vista della gara col Verona. Il numero 9, dopo i 90', con gol in allegato, contro il Nicaragua, ha giocato l'ultima mezz'ora contro la Repubblica Dominicana, giusto in tempo per festeggiare la rete del quarantenne Guerrero per il 4-1 finale. Lapagol è atteso per la giornata di oggi e tornerà ad allenarsi solo domani.

Ma a preoccupare è Shomurodov: che ha bissato contro Hong Kong la rete segnata giovedì scorso, salvo fermarsi a fine primo tempo per una botta al piede. Non il massimo per un giocatore reduce da uno stop di oltre due mesi per la frattura del metatarso. Per lui ci saranno controlli immediati, con la speranza di una “resurrezione” a Pasquetta.

Corri Nahitan

Novanta minuti, con sostituzione nel recupero, per Nandez, partito titolare con l'Uruguay contro la Costa d'Avorio dopo la panchina iniziale e ingresso nella mezz'ora finale contro i Paesi Baschi. Solita gara da corsa e combattimento per El Leon, schierato ancora da Bielsa come quarto di difesa, ma la Celeste non ha evitato una bruciante sconfitta contro i freschi campioni d'Africa della Costa d'Avorio.

Doccia fredda

Quella subita dai due Under 21 azzurri Prati e Oristanio, raggiunti al 91' sull'1-1 dalla Turchia. Il regista si conferma il centro di gravità permanente di Nunziata, che lo ha tenuto in campo dall'inizio alla fine, come con la Lettonia, mentre il fantasista è subentrato a Gnonto nei minuti finali, senza riuscire a incidere.

La Nazionale Under 21 ha giocato sotto lo sguardo del ct della Nazionale maggiore Luciano Spalletti, appena arrivato al “Mazza” dalla tournèe Usa. Spalletti, sulla eventualità di convocare qualche giovane a Euro 2024, ha spiegato: «Dipende da quello che loro ci dimostrano sul campo e quello che pensiamo noi in base a come vogliamo comporre la rosa. Sta a loro dover far vedere di avere a cuore la Nazionale, con valori come la serietà, l'umiltà e il coraggio». Ecco, se magari serviva, uno stimolo in più per Prati e Oristanio.

Messe via fino a maggio le fatiche internazionali, ora per tutti c'è solo il Cagliari.

