Hatzidiakos finalmente in campo con il Cagliari: pronto per questa sfida  

Il Cagliari lo ha inseguito, catturato e poi atteso. A lungo, fino all'ultimo giorno di mercato. Perché Pantelis Hatzidiakos doveva guidare l'AZ Alkmaar, con la fascia di capitano al braccio, alla fase a gironi della Conference League. Missione compiuta, proprio il 31 agosto, in una sfida infinita fino ai calci di rigore con i norvegesi del Brann. Portato l'AZ in Europa, Hatzidiakos ha salutato tutti ed è volato in Italia, a Bologna, per star vicino a quelli che sarebbero stati i suoi nuovi compagni. Il tempo di un saluto, una foto ricordo e via, in nazionale. Ieri, finalmente, l'attesa è finita. Pantelis ha varcato i cancelli di Asseminello ed è sceso in campo con il Cagliari, pronto per una nuova avventura in Italia.

L'Odissea

Nella ricerca di un difensore, il Cagliari si è buttato su Hatzidiakos quasi all'improvviso. Nessun mistero, i primi nomi nella lista del ds Bonato erano l'argentino dell'Atalanta Palomino e lo svincolato colombiano Mina. Affari sfumati, ma Ranieri aveva bisogno di esperienza in difesa. E così ecco spuntare il greco dell'AZ, 26 anni, arrivato giovanissimo in Olanda per fare tutta la trafila nella cantera dell'Alkmaar, fino all'esordio in prima squadra nel 2015-16, l'inizio di una grande avventura che ha visto Pantelis vestire la maglia dell'AZ in 213 occasioni, tra campionato e coppe varie. Il Cagliari ci ha messo poco a convincerlo. «Mi voleva anche l'AEK di Atene», ha raccontato prima di raggiungere la Sardegna Hatzidiakos a Era Sport, emittente radiofonica ellenica, «ma avevo già deciso». Solo il Cagliari, senza se e senza ma. Ma l'AZ aveva l'obiettivo Conference da centrare e Pantelis non si è tirato indietro. Due partite giocate in Eredivisie (e due vittorie), ma soprattutto il percorso europeo da giocatore del Cagliari in pectore, con le qualificazioni centrate prima contro il Santa Coloma e poi con i norvegesi del Brann, anche grazie alla pesantissima rete dell'1-1 nella sfida d'andata. AZ in Europa e piccolo sconto per il Cagliari, che ha vissuto col fiato sospeso le ultime gare olandesi del difensore. Che ha firmato un quadriennale con la sua nuova società. E un obiettivo ben preciso.

Tragedia greca

Perché per il suo arrivo a Cagliari è stato determinante il parere di quel Claudio Ranieri che in Grecia, alla guida della nazionale, ha vissuto forse l'esperienza più negativa della sua lunghissima carriera. Una panchina occupata soltanto per pochi mesi, con quattro partite giocate, un pareggio e tre sconfitte, l'ultima in casa con le FarOer, decisiva per un esonero-lampo. E Hatzidiakos, oggi una delle colonne della Grecia (29 presenze) non dimentica: «Ranieri è un'importante personalità», ha spiegato ancora a Era Sport, «ho parlato con lui al telefono prima di prendere la mia decisione ed è stato di grande aiuto per scegliere. Spero di far cambiare a Ranieri i ricordi che ha con i greci». Ieri il primo allenamento ad Asseminello. La condizione è già ottimale: sei gare giocate con l'AZ, altre due con la nazionale, sempre dal primo all'ultimo minuto. Ora Hatzidiakos punta a esordire subito contro l'Udinese e parla da giocatore del Cagliari: «La squadra punta alla salvezza, ci saranno partite difficili con Milan e Atalanta, ma vogliamo fare bene».

