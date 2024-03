Hatzidiakos e Aresti hanno recuperato 

Assemini. Si sono allenati col gruppo dall’inizio alla fine Hatzidiakos e Aresti, ha continuato a svolgere un lavoro differenziato, invece, Sulemana, che salterà quindi anche la gara con la Salernitana. Addirittura quattro, invece, gli attaccanti ai box: agli infortuni di Pavoletti, Petagna e Mancosu, si è aggiunto, infatti, quello di Luvumbo, a rischio anche per la trasferta di Monza.

Il punto

È il giorno delle scelte per Ranieri che approfitterà dell’allenamento di rifinitura, in programma al mattino, per sciogliere le ultime riserve sull’undici anti-Salernitana. Anche se poi si prenderà un’ulteriore notte di riflessione prima di comunicare la formazione iniziale alla squadra. Chi sostituirà Luvumbo il primo dubbio da chiarire. Il passaggio di consegne con Oristanio vien da sé, ma lo stesso Ranieri ieri ha lasciato intendere che non è affatto scontato. Sempre in conferenza stampa, il tecnico di Testaccio ha poi rilanciato le quotazioni di Prati (in panchina senza mai entrare nelle ultime quattro partite) ipotizzando un ritorno addirittura dal primo minuto. Tra gli altri, scalpita pure Zappa, subentrato a Empoli proprio al posto dell’angolano e autore del cross da cui è poi nato il gol-vittoria di Jankto. (f.g.)

