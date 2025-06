Hatzidiakos all’FC Copenhagen per 1 milione e mezzo 

Dopo il passaggio di Kingstone al Ried in Austria in prestito (con diritto di riscatto e contro-riscatto), ieri il Cagliari ha formalizzato anche il trasferimento di Hatzidiakos all’FC Copenhagen, in questo caso a titolo definitivo. Nelle casse rossoblù va un milione e mezzo circa. Possibile scambio, intanto, con la Sampdoria tra il portiere Scuffet (rientrato nell’Isola dopo il prestito di sei mesi al Napoli) e il difensore Riccio.

Le altre trattative

La Juventus sta giocando il Mondiale per club, ma nel frattempo non molla sul mercato e non cede su Sancho, per il quale non sembra più esserci la concorrenza del Napoli. I bianconeri sono tornati forti sull'esterno del Manchester United, c'è stato un nuovo contatto e nel discorso potrebbe essere inserito Douglas Luiz, al quale non dispiacerebbe tornare in Inghilterra. La Juve è sempre attenta anche alla questione centravanti e gli obiettivi sono Osimhen e David, ma è chiaro che molto dipende dall'eventuale partenza di Vlahovic.

Non solo l’attacco. Il Napoli vuole rinforzare anche la retroguardia e punta a Scalvini, già contattato da Conte: ma l'Atalanta è una bottega cara e per il suo difensore chiede 50 milioni. Intanto si infiamma l'asse di mercato tra Como e Milan. I due club hanno raggiunto l'intesa per il trasferimento di Thiaw alla corte di Fabregas per 25 milioni di euro, ora la palla passa al difensore tedesco, al quale per convincerlo sarebbe stato proposto un ingaggio di 4 milioni all'anno. Ma rossoneri e lariani continuano a parlare anche di Morata, e si lavora alla risoluzione del prestito dello spagnolo al Galatasaray per liberare il giocatore e permettere al Como di chiudere. E sempre il Como segue Jesus Rodriguez del Betis e Kuhn del Celtic, 21 gol e 15 assist in 51 presenze con la maglia dei “Bhoys”. lntanto, il ds milanista Tare sta spingendo anche per il classe 2008 del Genoa Ahanor, che però il club rossoblù non vuole vendere adesso. Il boom di Francesco Pio Esposito non avrebbe convinto la dirigenza dell'Inter a tralasciare la pista Bonny: anzi, l'intenzione è di stringere i tempi con il Parma anche se la valutazione di 25 milioni data al giocatore viene ritenuta eccessiva.

RIPRODUZIONE RISERVATA