Hassan come Zatopek: oro mitico 

PARIGI. Con il nuovo record olimpico di 2 ore 22’55”, l'olandese, originaria dell'Etiopia, Sifan Hassan ha vinto la maratona femminile, gara con cui si è concluso il programma dell'atletica dei Giochi di Parigi 2024.

Nello sprint finale Hassan si è lasciata alle spalle l'etiope Tigst Assefa (argento). Bronzo alla keniana Hellen Obiri. Alle Olimpiadi parigine Hassan ha rinverdito le imprese di Emil Zatopek, perché ha vinto anche le medaglie di bronzo nei 5000 (davanti a Nadia Battocletti) e nei 10000 metri (alle spalle dell’azzurra).

A proposito di azzurre, la prima è stata Sofiia Yaremchuk che ha concluso al 30° posto in 2.30’20”. Al traguardo anche una coriacea Giovanna Epis, 60ª in 2.38’26” dopo un prodigioso recupero da una frattra al bacino in primavera.

