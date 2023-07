Hashish e cocaina: i “Falchi” della Polizia arrestano un 58enne  

Un giovane che voleva acquistare dello stupefacente, martedì mattina, avrebbe chiesto informazioni proprio a due Falchi della Polizia in borghese. A quanto pare sapeva da chi trovare la droga, ma non dove fosse la casa. Ricevute le preziose informazioni, dopo aver avuto le indicazioni, gli agenti l’avrebbero così seguito il ragazzo e, concluso il passaggio di denaro, sarebbero intervenuti arrestando Roberto Bollea, 58 anni, nei pressi di via Premuda.

Da diverse settimane, stando alla ricostruzione degli investigatori, il Gruppo Falchi della Squadra Mobile stava effettuando degli appostamenti in incognito nella zona di piazza Medaglia Miracolosa per la segnalazione di una ripresa dell’attività di spaccio di stupefacenti. L’imprudenza di un giovane acquirente – stando poi a quanto emerso nell’udienza di convalida – è costata cara al 58enne, arrestato per spaccio e messo ai domiciliari. Nella sua abitazione, dopo la perquisizione, gli agenti hanno trovato 4 grammi di cocaina e 48 grammi di hashish. Roberto Bollea, poco prima del blitz, avrebbe ceduto 270 euro di droga proprio al giovane che, poco prima, aveva chiesto informazioni ai poliziotti.

Difeso dall’avvocato di fiducia Riccardo Floris, il 58enne ieri è comparso davanti al giudice del Tribunale, Federico Loche, per la convalida dell’arresto. La pm Diana Lecca ha chiesto la custodia cautelare in carcere, ma alla fine il giudice – convalidando gli atti – ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Chiesti i termini a difesa, il processo per direttissima è poi stato rinviato.

