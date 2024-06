Harvey Keitel: «Io? Vendevo scarpe» 

E chi se lo dimentica Mister Wolf. Trent’anni fa in “Pulp fiction” risolveva problemi. Ma oggi, i capelli bianchi come la barba, la voce baritonale, i movimenti lenti, dice: «Nella vita privata?, penso di no».

Un’icona

È un pomeriggio davvero straordinario quello insieme a Harvey Keitel, uno dei più grandi attori di Hollywood – “Main street”, “Taxi driver”, “L’ultima tentazione di Cristo, “Smoke, “Thelma e Louise”, “Youth”, capolavori del cinema firmati da Martin Scorsese, Ridley Scott, Abel Ferrara, Quentin Tarantino e Paolo Sorrentino – planato in Sardegna per il Filming Italy Festival di Santa Margherita di Pula.

«I miei registi»

«Sono stato fortunato a lavorare con grandi registi ma Ferrara è arrivato in un momento particolare della mia vita. Abbiamo lavorato in modo intenso, e non dimenticherò mai la giovane donna che aveva scritto la storia: era bella e talentuosa, ed è morta a causa dell’eroina». E siccome ha recitato per i migliori, ma tutti all’esordio, davanti alla domanda se si è trattato di intuito o fortuna risponde divertito: «Both». L’incontro con Tarantino è stato decisivo: «Quando i produttori hanno manifestato perplessità sul regista esordiente ho messo davanti a loro il copione». Ed è tale il legame che girerebbe pure il sequel di “Pulp fiction”: «Con Quentin farei di tutto». Il presente, invece, è un film italiano, “Melarepa”, una «storia che affronta le domande che ognuno di noi si fa nella vita». Prima di darsi ai film ha lavorato per tre anni nella Marina Usa, «poi ho deciso che volevo conoscere un po’ me stesso, per questo ho fatto l’attore. Si può imparare a crescere attraverso i personaggi che si interpretano». Differenze tra il cinema italiano e quello americano? «I registi italiani dicono di più quello che devi fare, con gli americani è facile sfuggire. Ma siccome sono stato a Brooklyn so come fare anche con gli italiani». È dà il via al racconto su Martin Scorsese. «All’epoca vendevo scarpe». Aveva superato una selezione di 50 attori, «tutti senza lavoro», erano rimasti in tre. Una notte si era avvicinato a una scuola che sembrava chiusa ma c’era una luce: un uomo gli aveva detto che il regista era nella stanza in fondo al corridoio. Era entrato, e dopo un sgradevole scambio stava per andare via quando una voce fuori campo lo aveva bloccato: «È un’improvvisazione». Il finale? Facile: Scorsese lo ha scritturato.

Dagli anni Ottanta

«Nessuno può sfuggire al tempo e all'età, diciamo che per me è stata una cosa abbastanza scioccante, ma poi a un certo punto ci fai pace». A parlare così al Filming Sardegna Festival è Bo Derek, 67 anni, un'icona di bellezza anni Ottanta indimenticabile nel suo costume intero color carne e le treccine in “10” di Black Edwards. L’attrice americana, famosa per film come “Tarzan, l'uomo scimmia” e “Bolero Extasy”, parla delle follie d’amore. «La cosa più folle è quando un uomo ti ama, una cosa molto rara e che mi colpisce sempre molto e mi confonde anche», dice l'attrice che nel 1976 sposò John Derek, regista e attore, conosciuto sul set di “C'era una volta un amore”, quando lei aveva 16 anni e lui 46. Come è mutata la posizione delle donne oggi a Hollywood? «C’è stato un cambiamento drastico in meglio», dice. «Quando sono entrata nell'industria cinematografica nel 1979 a Hollywood c'erano soltanto tre Studios. Se eri abbastanza carina rientravi in una determinata categoria che di solito non coincideva con l'essere brava. A quei tempi però non ero molto ambiziosa quindi se un regista mi diceva stop, la scena è finita, io rispettavo le sue indicazioni. Oggi è diverso, c'è il fenomeno streaming e ci sono sicuramente più ruoli per le donne, per tutte le donne». E le molte scene sexy girate? «Sono sempre stata in imbarazzo e non mi sono mai divertita nè ho provato piacere nel girarle. D’altronde lo schema, negli anni Ottanta, era sempre lo stesso: l'uomo, la donna, l'amante» (m. f. ch.)

RIPRODUZIONE RISERVATA