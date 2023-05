Harry vuole la scorta 

Il principe ribelle Harry ha avviato una seconda azione legale all’Alta corte contro il ministero dell’Interno per ottenere la garanzia di una scorta della polizia, pagandola di tasca propria, a tutela della sua famiglia durante i soggiorni nel Regno Unito. Il duca di Sussex, scegliendo nel 2020 lo strappo dalla famiglia reale, aveva perso la tutela prevista per i Windsor di alto rango e il comitato per la protezione dei reali aveva contestato come irrituale la sua proposta di pagare privatamente la forza pubblica.