Harry svela il mega risarcimento avuto da William 

LONDRA. Nella sua guerra giudiziaria contro la stampa popolare britannica, il principe ribelle Harry ha fatto emergere dettagli imbarazzanti sul conto del fratello maggiore William. L’erede al trono ha ricevuto in gran segreto nel 2020 dal colosso editoriale che fa capo allo squalo Rupert Murdoch «una grande somma di denaro», una transazione in teoria riservata per una vecchia vicenda d’intercettazioni illegali di personalità vip. Vicenda che coinvolse due testate di proprietà della NewsCorp di Murdoch: i tabloid Sun e News of The World, quest'ultimo poi a suo tempo chiuso in seguito a un clamoroso scandalo di violazione di massa della privacy. Il caso è riemerso fra le carte di una battaglia legale contro il Sun portata davanti all’Alta corte di Londra da Harry, che di recente ha avviato anche un’altra causa per violazioni illecite della privacy intentata al fianco di altre figure pubbliche, come la popstar Elton John, contro l'editore dei giornali popolari Daily Mail e Mail on Sunday. Altri membri di casa Windsor, spiegano ora gli avvocati di Harry, hanno definito confidenzialmente altri contrasti coi tabloid poiché «l’istituzione voleva disperatamente» chiudere il caso senza altre pubblicità.

