«Harry può morire, William no» 

LONDRA. Il principe cadetto al fronte, il futuro erede al trono a casa, preservato dal rischio di morire in battaglia in nome della ragion di Stato e delle esigenze di garanzia della successione dinastica. Fu risolto così, già a fine 2001, il dilemma in casa Windsor su chi, fra William e Harry, figli allora adolescenti di Carlo e Diana, sarebbe stato spendibile in prima linea nella missione di guerra in Afghanistan fra i militari del contingente britannico schierato al fianco degli alleati nella sanguinosa campagna che in quei mesi si avviava contro i Talebani dopo l'attacco terroristico agli Usa dell'11 settembre. A rivelare retroscena, premesse e qualche dettaglio è il generale a riposo sir Mike Jackson, a quel tempo comandante dell’esercito di Sua Maestà, intervistato per un nuovo documentario firmato Itv dal titolo “The Real Crown”.

La novità è che la regina Elisabetta II - scomparsa 96enne l’8 settembre 2022 - inizialmente manifestò l’intenzione di preparare entrambi i nipoti a partire per Kabul. Sono cresciuti «a mie spese, quindi devono fare il loro dovere», tagliò corto in un primo momento, salvo tuttavia rivedere la decisione dopo le consultazioni con gli alti comandi, i vertici dei servizi segreti, i supremi funzionari di corte. E convincersi che il futuro re andava protetto dal pericolo di cadere sotto il fuoco nemico: «Alla fine fu deciso che per William, erede al trono, il rischio era troppo grande; mentre per suo fratello minore era accettabile», sintetizza sir Mike. Parole forse destinate a ferire Harry, fiero delle due missioni afgane in divisa da elicotterista dal 2007 e poi dal 2012 ma anche a disagio con quell’etichetta di principe di riserva, se non ruota di scorta della famiglia reale (“Spare”, nel titolo della recente autobiografia bestseller grondante critiche e recriminazioni verso gli altri Windsor, William in primis). Non solo: per sir John Scarlett, spia di lungo corso e numero uno dell'MI6 a metà anni 2000, la regina conosceva i rischi ai quali il nipote più giovane sarebbe stato esposto: «Aveva completo accesso a tutto, a una straordinaria quantità d’informazioni e per più tempo di chiunque altro. Era discreta e al corrente di ogni dettaglio». D’altra parte durante la guerra delle Falkland spedì a rappresentare il casato il suo figlio prediletto Andrea, salvaguardando l’erede al trono Carlo.

