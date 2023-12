Harry Potter Nights, la Warner Bros ora chiede i danni 

A un mese dal successo delle Harry Potter Nights, arriva il conto della Warner Bros, con una lettera di uno studio legale di Milano inviata via Pec a tutti gli enti che hanno avuto un ruolo nell’evento. La casa di produzione e distribuzione cinematografica e televisiva statunitense, infatti, sta reclamando i diritti per l’utilizzo del marchio legato al personaggio di “Harry Potter”, protagonista di uno degli appuntamenti che ha animato la città per un intero weekend, quello dal 24 al 26 novembre scorso. Una manifestazione organizzata dal Centro commerciale naturale Al Centro Storico, insieme all’associazione culturale Alghenegra con il patrocino di Comune e Fondazione Alghero, interamente dedicata ai più piccoli.

«L’organizzazione e la promozione di tale evento si basa dichiaratamente sullo sfruttamento di Properties di titolarità della nostra assistita, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al personaggio di Harry Potter», scrivono gli avvocati dello studio Mondini Bonora Ginevra di Milano, anticipando la richiesta di un risarcimento, ancora da quantificare e intimando la rimozione da tutti i canali social e dal materiale cartaceo, di ogni riferimento all’evento contestato. La lettera degli avvocati ha colto di sorpresa gli organizzatori.

I presidenti delle associazioni coinvolte, intanto, hanno sollevato tutti gli altri enti pubblici da ogni responsabilità. «La manifestazione non era a scopo di lucro e le attività proposte erano gratuite», spiegano, dicendosi ottimisti sul buon esito delle trattative con gli avvocati della Warner Bros, «una volta forniti i dovuti chiarimenti».

