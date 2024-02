Harry Potter, janas e mommotti 

Li hanno letti, amati e studiati con cura. E poi a quei libri hanno dato vita, trasformandosi nei personaggi dei racconti, dai maghetti di Harry Potter, a Pippy Calze lunghe, da Pinocchio, ai Promessi sposi e tanti, tantissimi altri.

Il carnevale dei libri

Centinaia di bambini hanno partecipato ieri alla “Sfilata letteraria” dell’Istituto Comprensivo 2 "Maria Lai", che ha unito le scuole dell’infanzia, della primaria e delle medie, guidati dai loro insegnanti. L’epilogo di un progetto nato in classe per coniugare l’amore per la letteratura per l’infanzia con uno dei momenti dell’anno preferiti dai bambini, il Carnevale.

Il gruppo, festoso e colorato si è ritrovato al parco Matteotti. Tutti orgogliosi dei costumi realizzati con le proprie mani e con i libri in mano, pronti a leggerne alcuni passi durante il corteo, nelle varie tappe nelle diverse attività commerciali e anche in Consiglio comunale dove ad accolglieri con dolcetti e caramelle, c’era la presidente del consiglio Rita Murgioni.

Maghetti e non solo

E allora eccoli i maghetti di Harry Potter delle classi 3C e 3D delle medie di via Tiziano. «Abbiamo letto il testo in inglese» raccontano le insegnanti Elisabetta Soro e Patrizia Loddo «e poi i ragazzi hanno rappresentato quelle pagine».I bimbi delle diverse sezioni della scuola dell’infanzia di via Milano, hanno affrontato invece il tema della diversità leggendo il testo “Nel paese delle pulcette”, imparando anche, dice la maestra Diana Dessì, «l’importanza del riciclo. Abbiamo condiviso tutta la preparazione anche con i genitori».La diversità che torna anche nella storia di “Elmet, l’elefantino diverso” della sezione E, poi c’è la carica dei 101 e ancora La Sirenetta.Non potevano mancare i libri che si collegano alla tradizione sarda come le “Janas, Cogas e Mommotti” di Teresa Porcella rappresentati dalla 4 C di via Firenze, dove i bimbi si sono calati perfettamente nel ruolo di streghe e mommotti.

I Promessi Sposi

In mezzo alla sfilata ci sono anche Don Rodrigo, Fra Cristoforo, la monaca di Monza. «I bimbi hanno letto un testo illustrato “Renzo e Lucia», raccontano gli insegnanti e della 5D di via Firenze, «un modo per avvicinarli a un romanzo così importante come “I promessi sposi” e loro si sono davvero appassionati. Il personaggio preferito? Fra Cristoforo, ma anche Renzo e Lucia».I piccoli hanno letto dei brani ai passanti, regalando segnalibri confezionati con le loro mani.

La scuola primaria di via Regina Margherita ha invece portato in strada uno dei cartoni più amati, Heidi con la storia della bimba, del nonno e di Clara. E poi ci sono Pinocchio e i personaggi del Libro della giungla, Il mago di Oz e i Viaggi di Ulisse. In piazza Santa Maria tappa anche alla storica barberia dove i bimbi hanno letto le pagine dei libri e il cantautore Tonio Pani li ha accompagnati con la chitarra e riempiti di caramelle. E poi alla fine, di corsa, tutti in classe.

RIPRODUZIONE RISERVATA