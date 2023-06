Harry: «I tabloid mi spiavano» Deposizione di nove ore in aula 

LONDRA. Dispositivi di tracciamento degli spostamenti nascosti nelle auto di un amico o dell’ex fidanzata, messaggini scomparsi per anni sui cellulari come succede con certe tecniche d’intercettazione. Sono gli elementi indicati dal principe Harry nella deposizione che lo ha visto martedì per sei ore e ieri per tre sul banco dei testimoni all’Alta Corte nell’azione giudiziaria per la persecuzione e le violazioni della privacy imputate ai tabloid (in questo caso il Mirror Group Newspapers). Per Dominic Casciani, legal analyst della Bbc, pur non disponendo di prove schiaccianti il duca ha saputo corroborare le accuse con elementi concreti che il giudice Timothy Fancourt non potrà non vagliare.

