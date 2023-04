Harry all’incoronazione senza Meghan e i figli 

Londra. Un gesto di rispetto verso l'istituzione monarchica per evitare lo scandalo definitivo, non un segnale di pace in casa Windsor. Il principe Harry, secondogenito di re Carlo III, ha sciolto a tempo scaduto la riserva sull'invito all'incoronazione solenne di suo padre e della regina consorte Camilla, in calendario nell'abbazia di Westminster, a Londra, il 6 maggio, e ha fatto sapere che ci sarà. Ma senza la moglie Meghan. La risposta dei duchi di Sussex, che la corte aveva chiesto di avere entro il 3 aprile, come per tutti gli invitati d'onore, è arrivata infine ieri. Stando alla versione ufficiale, Meghan resterà negli Usa - dove i due principi ribelli vivono fin dal 2020, dopo il traumatico strappo dalla Royal Family britannica - per accudire i principini Archie, che proprio il 6 maggio compie 4 anni, e Lilibet Diana detta Lili, che non ne ha ancora 2.

Toccata e fuga

«Buckingham Palace», si legge nell’annuncio, «è lieta di confermare che il Duca di Sussex presenzierà al rito dell'incoronazione. La Duchessa di Sussex resterà in California». Poche righe da cui si possono ricavare tuttavia le indicazioni che contano. Cioè che Harry farà il suo dovere di figlio cadetto, ma a titolo personale e con ogni verosimiglianza attraverso una toccata e fuga.

RIPRODUZIONE RISERVATA