Harrison Ford, a 80 anni, è ancora Indiana Jones. Eppure... 

Harrison Ford è salito ieri sera sul tappeto rosso del Grand Théâtre Lumière del Festival di Cannes con il suo corpo di ottantenne ancora ben in forma, portando sulla Croisette, fuori concorso e in prima mondiale, “Indiana Jones e il quadrante del destino” di James Mangold, ma tornerà giovane, almeno per un po’, nella prima parte del film. E questo per gli effetti del de-aging usati per la prima volta nel 2006 nel film “X-Man The Last Stand”.

L'attore iha indossato comunque per la quinta e ultima volta i panni del leggendario eroe e questo dopo il primo film della saga “I predatori arca perduta” (1981) di Steven Spielberg. Nel film, nelle sale italiane dal 28 giugno con la Disney, Ford recita accanto a una cast internazionale che include Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen.

Per quanto riguarda i numeri di questo blockbuster, intanto è il film più lungo della saga (142 minuti) ed è tra i più costosi di tutti i tempi. Secondo Forbes, il budget è di 294,7 milioni di dollari, il che lo rende l'ottavo film più costoso di sempre. Questa invece la storia: dopo un prologo nel 1944 (dove Harrison è ringiovanito) Indy si ritrova nel 1969. Accasato con Marion è ormai prossimo al ritiro e si sente superato da un mondo che non capisce più come, ad esempio, il fatto che scienziati ex-nazisti come Voller (Mads Mikkelsen) collaborino con la Nasa. All'ultimo minuto viene però coinvolto dalla sua figlioccia Helena (Phoebe Waller-Bridge) in una nuova avventura intorno al mondo, per intercettare un oggetto che cerca anche Voller. In tutto questo c'è l'agente governativa Mason (Shaunee Renette Wilson) che segue la situazione cercando capire da che parte stare.

Una curiosità: per ringiovanire il divo sono state utilizzate una serie di tecnologie molto avanzate, tra cui un nuovo software di intelligenza artificiale, detto FRAN, sviluppato dalla Disney. «Non ho mai amato l'idea fino a quando non ho visto il risultato finale. È bizzarro e funziona ed è la mia faccia», si è ricreduto Harrison Ford.