Harris va sulla tv di destra e si smarca: la mia presidenza non sarà un Biden bis 

WASHINGTON. Venticinque minuti combattivi, con qualche inciampo sull'immigrazione ma soprattutto con la prima presa di distanza netta da Joe Biden. Kamala Harris esce quasi indenne dalla fossa dei leoni della tv di destra Fox news dopo la sua intervista con Bret Baier che, nonostante abbia tentato più volte di interromperla, non è riuscito a metterla all’angolo, tanto che Donald Trump l’ha accusato d’essere stato «troppo tenero». «Voglio essere molto chiara: la mia presidenza non sarà la continuazione di Joe Biden. Come ogni nuovo presidente porterò le mie esperienze personali e professionali, il mio passato e le mie nuove idee. Io rappresento una nuova generazione di leader», ha detto la vice presidente incalzata dal giornalista che le chiedeva come mai non avesse «voltato pagina» nei suoi tre anni e mezzo nell’amministrazione. Harris non ha mai criticato il suo capo da quando è diventata la candidata, ma questa volta ma il messaggio, soprattutto agli elettori conservatori, non poteva essere più chiaro.

