Harris-Trump, duello sul video al cimitero 

Tra Kamala Harris e Donald Trump è scontro aperto anche sui 13 soldati americani morti in un attentato dell'Isis-K a Kabul e sepolti al cimitero monumentale di Arlington. Il caso è scoppiato dopo la rivelazione che un dipendente del cimitero di Arlington è stato strattonato dallo staff di Trump mentre tentava di impedire foto e video della sua visita lunedì scorso per rendere omaggio alle vittime. Kamala Harris ha attaccato il suo rivale ricordando che il cimitero di Arlington - dove sono sepolti circa 400mila "eroi" americani morti in tutte le guerre statunitensi - «non è un luogo per far politica» e accusando l'ex presidente di aver «mancato di rispetto a un luogo sacro per farsi pubblicità elettorale». Trump non l'ha presa bene. Ha detto che non sapeva nulla delle immagini. Poi ha sostenuto che erano stati i familiari dei 13 caduti a invitarlo e a chiedergli di fare foto e video, anche perché «non ho bisogno di pubblicità». Quindi ha incolpato l'amministrazione Biden di aver architettato tutto per creare la polemica.

RIPRODUZIONE RISERVATA