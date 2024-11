Harris travolta dal rosso repubblicano: «Non è finita la lotta» 

L’America si tinge di rosso, e al trionfo di Donald Trump è corrisposto il tonfo di Kamala Harris e del Partito Democratico. La guerriera gioiosa ha perso la battaglia più importante della sua vita, con la grande delusione dei milioni di americani che l’hanno sostenuta. «Accetto la sconfitta ma la lotta per la libertà e per l'America non finisce qui«. ha detto la sessantenne californiana dopo una notte di silenzio. Kamala ha visto drammaticamente colorarsi di rosso uno Stato dopo l’altro, ha chiamato il suo rivale Donald Trump per congratularsi, concedergli la vittoria e discutere di «una transizione pacifica» del potere.

Ma può essere considerata la sola responsabile del fallimento? Per la maggior parte degli analisti la risposta è no. Se, per la seconda volta, i democratici non sono riusciti a sfondare il soffitto di cristallo e per la seconda volta Trump è riuscito a trionfare, le ragioni e i responsabili sono tanti. Primo in ordine di importanza Joe Biden, che si è ostinato a ricandidarsi salvo poi ritirarsi a quattro mesi dalle elezioni dopo un dibattito disastroso, quando ormai la gara era forse già irrecuperabile. Tracotante lui e poco incisivi i big del partito che non lo ha silurato un anno fa, a partire da Barack e Michelle Obama fino a Nancy Pelosi. Alla vicepresidente non è restato che condurre la campagna più breve della storia. Certo l’errore più grande e, forse fatale, di Harris è stato quello di non prendere subito le distanze dal suo boss.

