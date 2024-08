Harris sterza al centro, Trump apre sull’aborto  

Washington. Kamala Harris e Donald Trump virano al centro e si riposizionano sui terreni dove sono più vulnerabili per conquistare moderati, indipendenti ed elettori del campo rivale. Sempre più sondaggi vedono avanti la candidata dem, anche negli Stati “campo di battaglia”'.

Nella sua prima intervista, alla Cnn con il compagno di corsa Tim Walz, la vicepresidente prende le distanze dalla sinistra del partito su immigrazione, energia e politica estera, annunciando che nominerà un repubblicano nella sua amministrazione. Il tycoon, dopo essersi vantato di aver cementato la maggioranza conservatrice della Corte Suprema che ha cancellato la “Roe v. Wade”, prova invece la svolta sui diritti riproduttivi e l'aborto. Annuncia che la costosa fecondazione in vitro, «la pagheranno il governo o le assicurazioni mediche», ma non spiega come. E che non condivide il bando della Florida sull'aborto dopo sei settimane. Poi una correzione, secondo cui l'ex presidente «non ha detto come voterà sul referendum in Florida: ha solo ribadito che sei settimane siano poche». Terreno insidioso: rischia di mettersi contro il governatore della Florida Ron DeSantis e gli evangelici conservatori pro life.

