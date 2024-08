Nel giorno in cui Donald Trump attacca frontalmente Kamala Harris sul caro prezzi in North Carolina, la sua rivale incassa la buona notizia del calo dell’inflazione: 2,9% in luglio, la percentuale più bassa da marzo 2021. E ora Harris, da candidata, intende presentare la propria visione economica, smarcandosi dall’impopolare Joe Biden: vuole «abbassare i costi di assistenza sanitaria, alloggi e cibo per i consumatori della classe media».