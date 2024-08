Harris: «Scriviamo un nuovo capitolo» 

CHICAGO. «L’America non tornerà indietro». Kamala Harris accetta la nomination democratica e chiude in modo impeccabile una convention trionfale, che ha rinvigorito la speranza dei democratici di sconfiggere Trump in un voto che solo un mese fa era praticamente perso con Joe Biden come frontman.

Il nuovo slogan

Di fronte a migliaia di persone vestite di bianco, omaggio al movimento delle suffragette, la vice presidente diventa la seconda donna nella storia Usa ad accettare la nomination. Harris ha delineato la sua agenda - dall’economia all’immigrazione fino alla politica estera - avvolgendosi nella bandiera del patriottismo e presentandosi come una leader che comprende e sostiene la classe media. Ora, scoppiati i centomila palloncini bianchi rossi e blu caduti dal tetto dello United Center, va affrontata una corsa ancora molto serrata. «Abbiamo l’occasione preziosa di superare il cinismo, il rancore e le divisive battaglie del passato. Abbiamo la chance di tracciare una nuova strada da seguire. Non come membri di un partito o di una fazione ma come americani», ha detto la vice presidente coniando un nuovo slogan, “A new way forward”.

La spina di Gaza

È agli americani che Harris si rivolge guardando direttamente in camera, specialmente agli indipendenti e agli indecisi il cui voto è indispensabile. Assicura che sarà la presidente «di tutti» e accetta la nomination «a nome di tutti coloro la cui storia può essere scritta solo nella più grande nazione sulla terra». Liquida Trump come «un uomo poco serio», e non a caso i dittatori «fanno il tifo per lui». Sull’economia l’obiettivo sarà «rafforzare la classe media», mentre il tycoon coi suoi dazi «vuole imporre una tassa sulla middle class». In continuità con Biden resterà al fianco di Kiev, della Nato e dell’Europa. Quanto a Gaza, che spacca i dem e ha visto manifestazioni e proteste dentro e fuori la convention di Chicago, promette che chiuderà l’accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi e che si impegnerà affinché «i palestinesi possano realizzare l’aspirazione alla loro autodeterminazione», ma ribadisce il suo sostegno al diritto alla difesa di Israele.

