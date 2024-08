Harris e Trump verso Filadelfia: il 10 settembre la sfida in tv 

Washington. La festa è finita. Archiviate le convention, inizia lo sprint finale per la corsa alla Casa Bianca. E la prossima tappa cruciale è il primo dibattito fra Kamala Harris e Donald Trump il 10 settembre a Filadelfia, in quella Pennsylvania che potrebbe decidere le elezioni.

Sull'euforia del successo della kermesse di Chicago, i democratici guardano con ottimismo ai poco più di settanta giorni che mancano al voto. Un entusiasmo accompagnato però dalla “sindrome del 2016”, quando la super favorita Hillary Clinton perse a sorpresa proprio contro Trump. Memore degli errori di allora, Harris è pronta a lavorare più sodo che mai per farsi conoscere e apprezzare dagli americani, soprattutto dagli indecisi e dagli indipendenti che hanno in mano le chiavi della vittoria.

Anche se i sondaggi la indicano in lieve vantaggio, la vicepresidente è consapevole che la strada è lunga e piena di ostacoli contro un rivale imprevedibile come Trump. Il lavoro vero inizia ora e non una strada in discesa, nonostante l'aiuto di Barack e Michelle Obama, degli stessi Clinton, Bill e Hillary, nonché dei progressisti Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortes.

Sul fronte di Trump, l’ex presidente cerca di riprendersi la scena. L'ascesa di Harris preoccupa la campagna elettorale dei repubblicani che stanno studiando strategie per rafforzare l'appeal del tycoon e mettere di nuovo al sicuro una vittoria che sembrava scontata dopo il suo tentato assassinio. Secondo indiscrezioni, Trump privatamente ha ammesso che potrebbe perdere a novembre se il suo approccio non cambierà radicalmente. Un'impresa non facile per un candidato difficile da controllare come Trump che, con i suoi sfoghi e le sue uscite fuori programma, sta alimentando non poche ansie tra gli alleati.

RIPRODUZIONE RISERVATA