«Harris e Trump contro la vita» 

Singapore. Le elezioni Usa, il sogno di visitare la Cina, il dolore per la guerra a Gaza, la linea dura contro gli abusi, la condanna della pena di morte. Papa Francesco, sul volo di ritorno dal lungo viaggio che lo ha visto per dodici giorni nel Sud-est asiatico e in Oceania, affronta, nella conferenza stampa in volo da Singapore a Roma, temi delicati, a partire dal voto americano.

La risposta, su una scelta da parte dei cattolici, è dura: «Ambedue sono contro la vita, sia quello che butta via i migranti, sia quello che uccide i bambini. Non andrò a votare lì, ma non si può decidere. Mandare via i migranti, non dare loro la capacità di lavorare, non dare ai migranti accoglienza è un peccato, è grave». Sull'aborto invece ribadisce che «è uccidere un essere umano. Non ti piace la parola? Ma è uccidere». E sul consiglio da dare all'elettore cattolico, il Papa ha aggiunto: «Nella moderna politica si dice in genere che non votare è brutto, si deve votare e scegliere il male minore. Ognuno in coscienza pensi e faccia la sua scelta».

Tra i temi anche quello della Cina, dopo la tappa a Singapore dove gran parte della popolazione è cinese: «Per me è un'illusione, nel senso che io vorrei visitare la Cina», ha detto papa Francesco, rispondendo ai giornalisti. «Sono contento dei dialoghi con loro: il risultato è buono, anche per la nomina dei vescovi», ha osservato in vista del rinnovo dell'accordo biennale, previsto a ottobre. «Si lavora con buona volontà».

Quanto ai prossimi viaggi, ha smentito le indiscrezioni dei media francesi secondo le quali l'8 dicembre dovrebbe essere a Parigi per la riapertura di Notre Dame: «Non andrò a Parigi». Sull'ipotizzato viaggio in Argentina Bergoglio ha invece risposto che «è una cosa ancora non decisa. Io vorrei andare, è il mio popolo, vorrei andare, ma ancora ci sono diverse cose da risolvere». E nel caso farebbe uno scalo alle Canarie: «Sì, ci penso, perché lì ci sono situazioni di migranti che vengono dal mare, e vorrei essere vicino ai governanti, al popolo delle Canarie». Poi la questione degli abusi: «L'abuso sessuale di bambini è un crimine, una vergogna», ha ribadito Papa Francesco. E sul caso dell'Abbé Pierre, della comunità francese Emmaus: «Un punto molto dolente, molto delicato. Gente buona, gente che fa il bene, poi, con tanto bene fatto, si vede che uno è peccatore brutto. Questa è la nostra condizione umana».

RIPRODUZIONE RISERVATA