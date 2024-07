Harris attacca Trump: «Un truffatore» 

Washington. «So che tipo di persona è Donald Trump, ne ho conosciuti quando facevo la procuratrice in California e ho messo sotto inchiesta truffatori e predatori sessuali»: dopo aver attaccato il tycoon e promesso la vittoria col rinnovato endorsement di Joe Biden, Kamala Harris è volata a Milwaukee per tenere il suo primo comizio davanti a una folla dem nuovamente entusiasta. Con la nomination ormai in tasca e il primo sondaggio (Reuters-Ipsos) dopo il ritiro del presidente che la dà avanti di due punti su The Donald (44% a 42%), anche in una gara a tre (42% contro il 38% di Trump e l’8% di Robert F. Kennedy). La tappa nella città dove si è appena conclusa la convention repubblicana era già prevista prima del passo indietro di Biden ma per Harris è diventata l’occasione per mettere a fuoco il suo messaggio e fare un reset della campagna democratica in uno Stato in bilico nella Rust Belt: il Wisconsin, che insieme al Michigan e alla Pennsylvania rappresenta il blue wall da difendere con i denti. Insieme ad Arizona, Nevada e North Carolina, Stati della Sun Belt.

Delegati e fondi

È proprio da uno di questi Stati che dovrebbe uscire il nome del suo vice. In pole ci sono il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro, quello della North Carolina Roy Cooper e il senatore ex astronauta dell’Arizona Mark Kelly. Nomi che potrebbero spiazzare nuovamente il tandem Gop. Intanto, a meno di 36 ore dal ritiro del presidente dalla corsa, la sua vice si è già assicurata l’impegno verbale di oltre 2.500 delegati, ben oltre il quorum di 1.976 per ottenere la candidatura. Probabile quindi che a metà della prossima settimana Harris annunci il suo “running mate”, per poi essere incoronata ufficialmente alla convention di Chicago in agosto. La nuova frontrunner del partito continua a incassare endorsement. Gli ultimi sono arrivati dalla star di Hollywood George Clooney, da vari sindacati e dai leader dem di Camera e Senato, Hakeem Jeffries e Chuck Schumer. Indirettamente la appoggia anche Beyoncé, che ha autorizzato in tempi record la campagna della Harris a utilizzare come inno la canzone “Freedom” da adesso fino al voto di novembre. Barack Obama resta in silenzio ma per rispetto dell’iter del partito: anche lui sosterrà Kamala. Unica voce fuori dal coro Black Lives Matter: il movimento per la giustizia razziale ha chiesto che il comitato nazionale democratico organizzi primarie informali.

