Harley Davidson contro un’auto, code e traffico in tilt 

Scontro auto-moto ieri a Quartucciue traffico in tilt. Intorno alle 13, una Fiat Grande Punto e una Harley Davidson si sono scontrate in via delle Serre, nei pressi del condominio "Le Onde". I conducenti dei veicoli, entrambi residenti a Quartucciu, stavano rientrando da Cagliari, procedendo in direzione della cittadina.

Le cause del sinistro non sono ancora del tutto chiare. Gli agenti della polizia locale, giunti prontamente sul posto con tre pattuglie, stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Considerata l'ora e il traffico intenso, è stata esclusa l'ipotesi dell'alta velocità, dato che i veicoli viaggiavano incolonnati. Al momento, gli inquirenti non escludono che il sinistro possa essere stato causato da un malore o da una disattenzione.

Il conducente della Fiat Grande Punto, un uomo di 53 anni, e il motociclista di 51 anni, sono rimasti fortunatamente illesi. Tuttavia, l'impatto ha provocato significativi disagi alla circolazione. Il traffico è stato fortemente rallentato, ma gli agenti presenti sul posto hanno gestito la situazione garantendo un doppio senso alternato per tutta la durata dei rilievi, che si sono protratti per circa un'ora. Solo al termine delle operazioni la viabilità è stata completamente ripristinata.

RIPRODUZIONE RISERVATA