Hard & Heavy Villasor capitale del “metallo” 

Villasor patria dell’hard rock e dell’heavy metal? Si può fare: torna questa settimana il festival Sorres in Rock, l’appuntamento estivo che anche quest’anno promette tanta musica, intrattenimento e cultura (rock), tra ospiti d’eccezione e nuove promesse. La manifestazione si prepara a spegnere la seconda candelina sulla torta, con una seconda edizione più grande, più rumorosa, migliore. L’appuntamento organizzato dal Ccn (Centro commerciale naturale) Villasor è per sabato prossimo, 24 agosto, al campo sportivo San Biagio.

Sul palco

Attese sul palco quatto band conosciutissime fra tutti gli appassionati hard rock e dell’heavy metal: il gruppo sassarese Megahera, gli storici Rod Sacred nati a Villasor (band longeva e di culto fin dagli anni Ottanta), la band inglese Tygers of Pan Tang (in attività sin dal 1978) e gli Ordalia in arrivo da Catania con il loro ultimo album “Odes for Victory”.

Il contest

«Lo scorso anno era un buona la prima, ma abbiamo avuto tanto tempo per capire come migliorare e siamo pronti ad una seconda edizione ancora più grande», assicura Franco Onnis nella doppia veste di presidente del Ccn e di veterano del settore musicale, è il leader dei Roda Sacred. Tra le novità c’è il concorso: uno dei gruppi che si esibiranno in serata sarà scelto direttamente dal pubblico. «Un contest online», continua Onnis, «con cui daremo la possibilità a una band di esibirsi e portare a casa un premio da mille euro. Questo perché crediamo che le nuove generazioni debbano continuare a fare musica, qualsiasi genere essa sia. Spetta a noi adulti e organizzatori non far spegnere quella scintilla». Sorres in Rock, forte dei nuovi spazi, ospiterà anche numerosi stand tematici: ci saranno zone dedicate ai tatuaggi, piercing e merchandise, ovviamente a tema musicale e rock, oltre ai punti ristoro.

Le ricadute sul paese

«A volte ci si chiede perché si organizzano questo tipo di appuntamenti e se davvero ci son delle ricadute sul territorio», conclude Franco Onnis. «Basta guardare i numeri: sappiamo che i pernottamenti per sabato sono già numerosissimi». Il sindaco Massimo Pinna chiude: «Questo appuntamento migliora l’offerta culturale del paese. Ne siamo orgogliosi, perché dimostra come il paese sia vivo e capace di portare nuova attrattiva. Il lavoro svolto dal Ccn è immenso e anche per questo siamo lieti di aiutarli».

