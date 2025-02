Harakiri Napoli, gioia Inzaghi 

Roma. L’harakiri del Napoli favorisce il cambio al vertice. Solo l’Inter e l’Atalanta sono immuni dall’ecatombe delle big che contrassegna il dopo spareggi, dopo una giornata priva di scontri diretti, e disegna una classifica nuova di zecca. Il Napoli cade malamente a Como e, dopo tre pari, arriva un ko che costa il primo posto che i nerazzurri non conquistavano dalla terza giornata. Comincia cosi un nuovo campionato che vedrà sabato il match scudetto al Maradona tra Antonio Conte e Inzaghi.

L’Atalanta non molla

Anche alle spalle del duo di testa la fatica gioca brutti scherzi e si fa beffa dei pronostici. Fa eccezione l’Atalanta, che reagisce al flop col Bruges con una spettacolare goleada all’Empoli. La Lazio priva di Castellanos segna il passo a Venezia, il Bologna perde inopinatamente ma nettamente il derby col Parma alla prima panchina di Chivu. Ancora peggio va al Milan che, in piena crisi dopo la dolorosa ma meritata eliminazione dalla Champions, cade a Torino anche grazie alle prodigiose parate (compreso un rigore di Pulisic) di Milinkovic-Savic. Prosegue la serie nera della Fiorentina, alla terza sconfitta consecutiva: c’è rammarico per il gol preso a Verona nel recupero. A pochi mesi dal malore di Bove, un’altra giornata di apprensione per i tifosi viola, questa volta per Kean.

Gli scherzi

Il turno regala altri episodi insoliti, quasi da scherzi a parte: l’autogol di Thiaw su respinta avventurosa di Maignan, quello di Rrahmani che ha spiazzato Meret. Sabato poi c’è stata l’insubordinazione di Lucca che ha voluto tirare e segnare un rigore contro il parere di allenatore e compagni dell’Udinese, che lo hanno isolato. Cambia volto anche la zona retrocessione. Rimane solo al terzultimo posto l’Empoli mentre catturano tre punti pesanti Parma e Verona.

La sorpresa

Il Como ormai non si può più considerare in zona salvezza. Ma al di là dei meriti dei lariani, che Fabregas ha trascinato a centroclassifica, è il Napoli che sembra avere perso smalto e quella forza d’urto che fa parte del “pacchetto” Antonio Conte quando gestisce una squadra nuova. Il Napoli paga anche l’addio senza sostituzione di Kvara, l’infortunio di Neres e un organico meno ricco di quello dell’Inter. Però la testa della classifica se la potrà riprendere nel big match con l’Inter. Troppe le leggerezze della squadra a Como, che si è preso tre punti col terzo gol in tre gare di Diao. Dopo le parole di Gasperini, che ha pianificato il suo addio a breve o medio termine, l’Atalanta ha reagito da squadra matura: ha subito la pressione dell’Empoli, poi ha preso campo ed è passata con una conclusione di Zappacosta, deviata da Gjasi. Poi Retegui (al 21° gol in stagione), doppietta di Lookman (che risponde sul campo al diverbio col suo allenatore) e la quinta rete di Zappacosta hanno chiuso la pratica. L’Atalanta blinda il terzo posto, torna a sperare per lo scudetto, l’Empoli resta terzultimo. Sale invece il Verona “stappando” la partita con la Fiorentina nel recupero con un gol di Bernede. Viola in crisi.

