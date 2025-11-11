Happy, il terapeuta a quattro zampe 

Happy abbaia e avvisa la dottoressa che i pazienti sono arrivati. Poi si presenta alla porta e fa gli onori di casa, accogliendo scodinzolante i bambini, sia quando li conosce sia quando lo vede per la prima volta. Inizia davvero come un gioco la “giornata lavorativa” di Happy, meraviglioso esemplare di Border Collie, fidato collaboratore della dottoressa Marcella Meleddu, psicoterapeuta della Asl Sulcis che all’ospedale Santa Barbara di Iglesias,nell’ambito dell’unità operativa di Neuropsichiatria infantile, garantisce un preziosissimo servizio di Pet-therapy dedicato ai minori sino ai 18 anni. Un servizio per il quale generalmente si ricorre ai privati, ma che nel territorio rappresenta una felice eccellenza della sanità pubblica.

In ambulatorio

«Le tipologie di pazienti sono variegate – spiega la dottoressa, originaria di Nuoro, trapiantata a Cagliari e iglesiente d’adozione, visto che lavora per la Asl del Sulcis Iglesiente da 18 anni – possono essere bambini con problemi di vario genere. Bimbi che non riescono a parlare, che magari rifiutano la scuola o hanno altri blocchi emotivi che la terapia tradizionale non è riuscita a sciogliere». Quando arrivano nell’ambulatorio del Santa Barbara, entrano in una nuova dimensione che per loro non è più quella medica, è come entrare a casa». Da quell’ingresso inizia, per la professionista, il momento dell’osservazione del paziente: «Un metodo di lavoro frutto di un lungo percorso di formazione. – spiega – Dopo la laurea in Psicologia a Padova ho lavorato da subito a Iglesias all’ospedale Crobu, luogo dove, nel 2012, iniziammo a parlare di Pet-therapy quasi per caso». L’Unione Sarda negli anni ha documentati con vari articoli l’inizio di questo percorso: «Trovammo una cucciolata nel giardino dell’ospedale dove già lavoravo come psicoterapeuta. Riuscimmo a dare in adozione quasi tutti i cuccioli, due rimasero con noi e mi accorsi che i bambini che seguivo per le terapie tradizionali ne erano affascinati. Siccome a me piace essere preparata, ho iniziato a documentarmi maggiormente e poi a viaggiare a Roma dove ho fatto il corso di Pet therapy. Una volta acquisite le competenze, ho proposto un progetto che prevedeva anche la collaborazione con il servizio veterinario e con un’associazione, l’Argez, che seguiva gli amici a quattro zampe: la Asl lo ha accolto con entusiasmo, affidandomelo». Una pioniera di un servizio, insomma, che è cresciuto giorno dopo giorno e, dopo il rischio di stop quando l’ospedale Crobu non era più agibile, è passato al Santa Barbara: «Avevo anche imparato ad addestrare i cani e in quel periodo, dopo i meticci Macchia e Pippo, Happy è entrato nella mia vita e in quella dei pazienti – continua – ho scelto di prendere un Bordier Collie perché è una delle razze ideali per questo tipo di percorso e lui, dopo essere stato addestrato, si è perfettamente inserito».

Il dog-terapeuta

È Happy, che oggi ha 10 anni, il primo terapeuta che lavora mentre il bambino gioca: «Io li osservo e inizio a costruire un progetto su misura – continua – se ci sono problemi relazionali si lavora sulla relazione, sui toni della voce che il bambino utilizza con il cane, capendo come ci si deve porre. Se usa un tono troppo forte perché è agitato o troppo flebile, magari perché è un bambino in terapia perché deve superare una forte timidezza, il cane non gli dà soddisfazione, non risponde al comando e abbaia: dunque il bimbo impara a modificare il tono senza che venga ripreso dall’adulto. Il cane interagisce in modo preciso quando aiuta ad apparecchiare la tavola o a mettere in ordine i giocattoli, ma al bambino sembra sempre un gioco e quanto ha imparato lo trasferisce poi nelle sue relazioni con la maestra, i genitori, i compagni di classe, gli amici». Grande l’emozione, recentemente, quando il cane ha permesso di far superare un caso davvero difficile in cui un bimbo che proprio non parlava: «Era un complicato caso di mutismo selettivo, ma nel primo appuntamento Happy è riuscito subito a entrare in sintonia con lui e a fargli pronunciare le prime parole: un risultato sorprendente». Prezioso il lavoro con i bambini iperattivi Adhd: «Happy gli insegna a essere calmi - spiega la dottoressa – quando i bambini gli porgono i giochi in maniera confusa o troppo velocemente, lui abbaia per lamentarsi. Allora gli spiego che occorre respirare, trovare la calma e allora il cane li asseconda. Happy ha anche un suo spazio per riposare e i pazienti devono rispettare il momento del riposo: imparano a vivere l’attesa senza frustrazione». La terapia con il minore spesso va di pari passo con un’azione dei Servizi sociali che interagiscono con la famiglia da cui spesso i problemi si originano: «Più che di pet-therapy io parlo di zooantropologia assistenziale: è un modo nuovo di utilizzare la relazione uomo e cane nel mio caso come risorsa terapeutica, educativa e riabilitativa. La zooantropologia considera l’animale non come “strumento terapeutico”, ma come partner nella relazione, cane con la propria individualità, con le proprie emozioni e capacità comunicative personali. Il cambiamento del paziente non deriva dall’animale, ma dalla qualità dell’incontro». Passa tutto dalle relazione: «Ognuno di noi non è un mondo a sè, ma è parte di una struttura complessa. Per stare bene, tutti gli elementi di questo “nostro piccolo mondo” devono trovare un equilibrio reciproco. Ecco, il cane nel mio ambulatorio, insegna questo con me: amare, aver rispetto, condividere e aiutarci reciprocamente».

Il futuro

L’auspicio è che il servizio possa continuare anche quando la dottoressa Meleddu andrà in pensione: «Lo spero davvero: una mia collega psicologa, che si chiama Marina Strina e ha collaborato con me in passato, ha adottato il figlio di Happy e sta lavorando per proseguire in questo percorso, per ora in privato. I risultati ottenuti sino a oggi dicono che la strada della zooantropologia assistenziale va assolutamente battuta».

