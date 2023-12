happy fitness, Ussana e Quartu avanti in coppa 

Il campionato di C1 si è preso un weekend di pausa per lasciar spazio alla Coppa Italia di categoria: l’ultima giornata della fase a gironi ha decretato le semifinaliste. Alla fase ad eliminazione diretta volano l’Happy Fitness Center, la San Sebastiano Ussana e il Quartu, prime dei gironi A, B e C.

Miglior seconda

Da decretare invece la miglior seconda che andrà a completare il tabellone delle semifinali. Da regolamento sarebbe la squadra con più punti e la miglior differenza reti, ovvero il Cus Cagliari nel girone C che dopo il 6-6 contro il Villaspeciosa ha chiuso con 10 punti così come la Fanni Futsal Sassari. Gli universitari hanno però una miglior differenza reti (+5) rispetto ai sassaresi (+4). Se si tiene conto invece della miglior media punti, in semifinale andrebbe la Villacidrese, seconda a quota 9 nel girone B. La squadra di Perdighe ha vinto tre delle quattro partite, l’ultima in trasferta contro il Futsal Villasor per 8-1.

Le altre gare

A vincere il girone A e volare in semifinale è stato l'Happy Fitness Center, che sabato ha battuto 7-4 l'Ichnos Sassari nel decisivo scontro diretto. Alla Fanni Futsal Sassari non è bastato il 3-1 sul Babylon per proseguire il percorso in Coppa. Nel girone C, il Quartu fa sei vittorie su sei con il 7-4 sul Futsal 4 Mori e accede alle semifinali. (ro. c.)

