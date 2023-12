«Hanno visto Nicola nella zona di Quartu» 

«Non avrebbe avuto bisogno di scappare per quanto ne sappiamo. Se ci stai leggendo, ti prego torna dalla tua famiglia». È l’appello della famiglia di Nicola Aiello, nello specifico la sorella Silvia che negli scorsi giorni ha, prima dato l’allarme, poi si è prodigata sui social per riuscire a rintracciarlo. «Mio fratello si è allontanato da Villasor a piedi, sabato sera 25 novembre», ha raccontato, «non sappiamo come sia vestito. Da allora non abbiamo più sue notizie, il telefono risulta inesistente». Il cellulare però risulta disattivato solo se lo si chiama, se si inviano messaggi su WhatsApp, invece, comparirebbero le “doppie spunte”. Questo dettaglio determina che i messaggi stanno arrivando e che dunque il profilo dell’applicazione è connesso a internet.

I familiari hanno sporto denuncia di sparizione ai carabinieri e a Villasor è scattato l’allarme: le forze dell’ordine, e anche i barracelli del paese, si sono attivate con le ricerche, anche «nelle campagne e nei punti più sensibili», come riportato dal sindaco Massimo Pinna. Ricerche che, però, per il momento si sono rivelate infruttuose.

Dopo l’appello della sorella nella trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto”, sono arrivate nuove segnalazioni: qualcuno lo avrebbe visto ieri al Margine Rosso, a Quartu. Zoppicava e avrebbe avuto una bandana. Nonostante le ricerche, il trentaduenne non è stato individuato anche se a Quartu potrebbe conoscere qualcuno visto nella città svolge il suo lavoro di insegnante di chitarra, oltre a coltivare diverse passioni come quella per la musica. Aiello, infatti, sarebbe stato molto attivo nel panorama musicale con diverse band e progetti in cui è attivo. «Nicola ha spalle larghe, alto un metro e 85 e porta i capelli lunghi», spiega ancora la sorella. «Se doveste avere ulteriori notizie fateci sapere anche attraverso i social. Noi continuiamo a cercarlo».

