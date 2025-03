«Hanno ucciso un giovane» Così la festa di Carnevale si è trasformata in disperazione 

«Hanno accoltellato un ragazzo»: il funesto messaggio vola di bocca in bocca mentre la festa si trasforma in tragedia. Giovani e adulti ballano accanto ai carri allegorici quando le urla strazianti che arrivano da sa Staria lacerano l’aria con il suono delle sirene di tre ambulanze. In molti corrono verso il luogo del delitto dove un gruppo di ragazzi chiede aiuto. I vigilanti schizzano da una parte all’altra, la confusione sale come l’angoscia, nella consapevolezza che sia accaduto qualcosa di orribile.

Dolore e silenzio

La musica si interrompe, il silenzio è assordante e preannuncia la fine di un momento di gioia vissuto in comunità. A terra c’è un un ragazzo in una pozza di sangue. Vicino a lui, un soccorritore cerca di rianimarlo. Prima pratica un massaggio cardiaco, poi utilizza un defibrillatore. Le lacrime di alcuni vigilanti, soccorritori e testimoni annunciano il peggio. Marco Mameli – questo il nome della vittima – è morto, ogni tentativo di salvarlo è stato inutile. L’équipe di un’ambulanza soccorre Andrea Contu, l’amico della vittima rimasto ferito di striscio da un fendente.

Disperazione

Il dolore gronda in piazza, portando con sé rabbia, tristezza. Disperazione. Una ragazza urla contro l’assassino che è ancora senza volto e senza nome. Quando è confermata l’identità della vittima il dolore dei suoi conoscenti esplode con grida che squarciano il silenzio irreale che cala su Bari Sardo. Le saracinesche dei locali pubblici si abbassano, anche del bar dove qualche ora prima del delitto qualcuno aveva spruzzato dello spray al peperoncino, con alcuni clienti colti da lieve malore. Gli alterchi e gli episodi di violenza accaduti negli anni precedenti sembrano non aver insegnato nulla.

Rabbia

Tra gli operatori economici del centro ogliastrino e gli organizzatori del carnevale bariese, atteso in paese come l’evento più importante dell’anno, si registra amarezza perché nonostante l’intensificazione dei controlli e della prevenzione sempre disposta dall’amministrazione comunale di Bari Sardo al Canrnevale girano sempre troppe armi. In questo caso un coltello che è stato fatale al giovane operaio di Ilbono.

I rilievi

Mentre gli agenti del commissariato di polizia di Tortolì eseguono i rilevi sempre più persone si allontanano. I pochi rimasti si radunano nei marciapiedi, si appoggiano sui muretti in attesa di risposte. Poco dopo la mezzanotte, l’arrivo del medico legale e del magistrato della Procura di Lanusei. Per mano di un killer è stato portato via un giovane, un figlio, un nipote, un cugino, un amico di molti che hanno potuto viverlo nella bontà che lo caratterizzava. Sui social comincia a girare la notizia, che arriverà col giornale, di buon mattino, a chi a quell’ora già dormiva. Un ragazzo è morto senza un perché.

