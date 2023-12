«Hanno staccato la spina alla sanità» 

«Medici e infermieri uniti nella lotta, la sanità pubblica non si tocca». Un coro che ieri ha fatto eco anche a Cagliari (foto Giuseppe Ungari) per lo sciopero nazionale proclamato dai maggiori sindacati dei camici bianchi ospedalieri, Anaao Assomed, Cimo Fesmed e Nursing Up. Una protesta - che ha raggiunto un’adesione dell’85% - contro la Manovra del Governo: «Non sono state stanziate risorse adeguate e non vengono garantite le giuste pensioni». Nel mirino anche la Regione, «che non dà risposte sul territorio, non colma le carenze di personale e non accorcia le liste d’attesa».

