«Hanno rubato i fiori e offeso la memoria della mia Beatrice» 

«Sono furente: qualcuno si accanisce contro il ricordo della mia Beatrice». Un’attonita Romina Selis ancora non si capacita del gesto vile compiuto due sere fa nell’incrocio in cui quattro anni fa ha perso la vita in un incidente stradale la figlia sedicenne Beatrice Arru: qualcuno ha rimosso i fiori e il vaso dal punto in cui, da quel tragico giorno di luglio, è sempre presente un omaggio floreale in memoria della studentessa, cioè nel crocevia fra le vie Satta, Umbria, Costituente e Gramsci. Il gesto ha provocato una profonda e generale indignazione. Vaso e fiori sono stati ritrovati dalla parte opposta della strada, ma ciò a cui nessuno sa dare una spiegazione il motivo per cui vaso e fiori sono stati rimossi e spostati.

«Non erano semplici fiori – afferma Romina Selis – ma lacrime, ricordi, amore di chi ancora oggi piange mia figlia». Purtroppo, però, potrebbe non essere considerato un gesto isolato: «Di tanto in tanto – prosegue – spariscono anche le piccole statuine della Madonna che posizioniamo a fianco ai fiori: ma possibile che ci sia davvero qualcuno che ha il coraggio di accanirsi in questo modo?». Romina Selis si è rivolta alla polizia municipale per capire se ci fossero telecamere nei paraggi, ma quelle attive nell’incrocio dove Beatrice perse la vita sono necessarie solo a registrare i veicoli che transitano violando il semaforo rosso. Si chiama T-Red. Resta comunque l’appello della donna, e di tutte le persone che le stanno a fianco, affinchè «simili episodi che denotano vigliaccheria non avvengano più».

