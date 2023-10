Hanno guidato ubriachi, ora aiutano i pedoni  

Tra un clacson e l’altro arriva la confessione: «Pentiti? Assolutamente sì», assicurano Michele Angioni e Marco Melas, consapevoli che la redenzione ha un costo. Che loro pagano davanti al primo dei due nuovi dossi realizzati dal Comune in via Cadello. In curriculum hanno entrambi una condanna per guida in stato di ebrezza, con conseguente pena che - in parte - stanno finendo di scontare indossando i panni di assistenti pedonali: in concreto aiutano ad attraversare e sensibilizzano gli altri sull’importanza di una guida sicura e responsabile.

La conversione

Pettorina gialla fluorescente, paletta pronta all’uso e un percorso di conversione decisamente riuscito. In pratica Michele e Marco, rispettivamente 47 e 60 anni, entrambi di Monserrato, da trasgressori si sono trasformati in moralizzatori. «Basta un nulla per rovinarsi la vita e strapparla agli altri», riflette il secondo. «Noi siamo potuti tornare indietro e stiamo pagando così la nostra pena, ma non sempre è possibile», aggiunge il primo. «Tutti, giovani e meno giovani, devono capire che una nostra imprudenza può causare tragedie». Ovviamente parlano a fine turno: sei ore settimanali, tre il sabato e altrettante domenica, con inizio alle 10 e fine alle 13. Sino a raggiungere il monte ore stabilito dai giudici e trasformato da euro in lavoro al servizio della collettività. «Nel mio caso sono in tutto 96, per essere andato a sbattere con il furgone senza causare danni a terzi. Dagli esami è risultato un tasso alcolemico superiore al limite», racconta Michele. Grosso modo la stessa storia del collega Marco.

Il bilancio

Sono due dei nove protagonisti dell’iniziativa nazionale “Ruote ferme, pedoni salvi”, promossa dall’Associazione familiari e vittime della strada onlus e sposata dal Comune. Un progetto che coinvolge imputati, indagati e condannati per reati legati alla sicurezza stradale e affidati all’Afvs, ovviamente sotto la supervisione dell’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna (Uiepe), appositamente addestrati nel corso di formazione tenuto dalla Polizia locale cittadina. Ed evidentemente passati dalla teoria alla pratica. «Un bilancio? Beh, i cagliaritani alla guida sono piuttosto indisciplinati. Molti continuano a correre nonostante i dossi, qualcuno sorpassa in prossimità delle strisce, pochi usano la cintura e troppi il cellulare».

Verdetto impietoso dei due pentiti, proprio lì, a pochi metri dal punto in cui 18 mesi fa il picciolo Daniel fu ucciso mentre attraversava con la sua mamma.

La mappa

Michele e Marco non sono soli, ci sono altri sette assistenti pedonali che da qualche giorno sono apparsi in diversi punti della città, appositamente individuati attraverso la collaborazione tra Comune, Polizia e Afvs, che in via preliminare ha deciso di offrire questo ulteriore strumento di controllo e sicurezza oltre che in via Cadello, in piazza Repubblica, via Tuveri, via Pessina, viale Colombo, via Grazia Deledda, viale Trento, viale Ciusa, via Amat, via Cornalias e via Koch.

