«Hanno fermato un’azione puramente elettorale» 

«Ci avrei scommesso: era chiaro che quella di Solinas fosse solo un’operazione elettorale. Ora ogni decisione spetta alla nuova maggioranza compresa quello di un ipotetico ospedale unico per per il Sulcis Iglesiente». Non è sorpreso Mauro Usai, sindaco di Iglesias, dopo aver appreso della battuta d’arresto anche per l’ipotesi del nuovo ospedale a Villamassargia. Vale, infatti, anche per questo progetto la comunicazione della direzione generale dell’assessorato regionale alla Sanità che ha chiesto alle Asl interessate di sospendere le procedure che, per quanto di loro competenza, avevano avviato dopo il via libera dato dalla ex Giunta Solinas due giorni prima delle elezioni regionali: «Intuivamo questa sospensione da recenti interlocuzioni – dice il sindaco di Carbonia Pietro Morittu che con tutti i sindaci del Sulcis (con eccezione di Villamassargia) ha chiesto ai nuovi eletti di annullare la delibera - il tema principale della nuova Giunta Todde è lavorare per migliorare attività ospedaliere in funzione delle tante esigenze del territorio». Diversa invece la posizione di Debora Porrà, sindaca di Villamassargia: «Comunicazione alquanto singolare perché la delibera aveva fatto fare un passo molto avanti a tutto l’iter seguito per tutti e quattro i nuovi ospedali sardi – ha commentato ieri - in ogni caso tutte le delibere possono essere sempre riesaminate: vero è che non si possono perdere risorse vincolate per i nuovi presidi, le quali non inficiavano affatto i precedenti investimenti per i vecchi ospedali del Sulcis Iglesiente».

RIPRODUZIONE RISERVATA