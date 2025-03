«Hanno distrutto 7 auto in 12 mesi» 

Hanno già perso sette auto in meno di un anno e ora si ribellano: «Basta, questi incidenti ci stanno prosciugando i risparmi, il Comune trovi soluzioni immediate». La rivolta è quella dei residenti di via Lubiana, una delle strade più lunghe di Carbonia e, in particolare, la zona più critica è quella nel tratto finale in uscita verso via Nazionale: in prossimità della sede Somica e 118 Asvoc c’è una semicurva che molti automobilisti e motociclisti scambiano per un tornante di Formula Uno.

La dinamica

Tre sere fa un nuovo incidente: una macchina è andata dritta per la tangente e ha colpito le vetture parcheggiate a destra, a fianco al marciapiede negli stalli ricavati dal Comune.

Per la seconda volta nel giro di tre mesi ne ha fatto le spese una residente, Giada Perra. Lei e i suoi vicini di casa non ci stanno più. «Non mi sento sicura nemmeno di mattina quando apro lo sportello per salire a bordo e le auto sfrecciano a tutta velocità: mi hanno distrutto la seconda vettura nel giro in poche settimane, l’assicurazione copre i danni ma non tutti, e per colpa di questa situazione assurda ci stiamo rimettendo in termini economici e di sicurezza». L’indignazione è anche quella di Nicola Cardia, che a sua volta ci ha rimesso due auto: «Completamente sfondate da chi ha perso il controllo e ha travolto le mie in sosta: a questo punto menomale che c’erano le nostre auto a frenare la corsa altrimenti le macchine impazzite avrebbero sfondato i muri delle case». In un paio di circostanze le auto colpite sono state scaraventate sopra il marciapiede, per fortuna in un momento in cui non passava nessuno.

La protesta

Al conto salato si aggiunge anche quello presentato da Carlo Paolini: «Pure per noi due macchine sacrificate sull’altare di chi si ostina a non volere adottare soluzioni che in altri Comuni sarebbero state prese in pochi giorni». I residenti lo affermano chiaro e tondo: «Serve l’installazione di almeno un dissuasore alto in prossimità della semicurva – riprende Cardia - oppure il permesso di lasciare le vetture ordinatamente sopra il largo marciapiede, come già adottato da anni in via Cagliari dove ci sono gli appositi stalli e rimane anche lo spazio sufficiente per i pedoni e i ciclisti fra le auto e le case». Carla Carrus, altra residente, è più severa: «Da anni le amministrazioni comunali dividono fra cittadini di serie A e serie B: da noi guai a lasciare le auto sul marciapiede ma dobbiamo lasciarle in strada esposte all’inciviltà dei pazzi al volante, invece nel tratto alto di via Satta il parcheggio è addirittura consentito con tanto di cartello e sul marciapiede, i pedoni – spesso anche anziani – sono costretti a camminare in strada: mi sembra una palese ipocrisia». Di recente l’amministrazione ha adottato nuove zone con limite a 30 chilometri orari e ha annunciato l’installazione di dissuasori.

RIPRODUZIONE RISERVATA