«Hanno derubato san Francesco» 

Santu Franziscu carchi cosa at a faghere, b’at a pessare issu . È con queste parole che Daniela Marongiu, da pochi giorni prioressa della festa di San Francesco di Lula insieme al marito Giovanni Farina, ha commentato il furto avvenuto nella loro abitazione di Nuoro. Mentre la coppia prendeva parte al pranzo conviviale di S’Arbore, momento conclusivo del passaggio di consegne al santuario di Lula, ignoti si sono introdotti nella loro casa in località Corte, alla periferia della città. Approfittando dell’assenza, i ladri hanno forzato l’ingresso, messo a soqquadro le stanze e portato via oro e oggetti preziosi. Il valore della refurtiva è ancora in fase di quantificazione. I festeggiamenti per il nuovo incarico si sono così interrotti bruscamente, sostituiti da un’amara scoperta.

Violata la casa del Santo

Raggiunta poco prima che si recasse in Questura, Daniela Marongiu si è detta ancora scossa: «Una brutta sorpresa che certo non ci aspettavamo. Non ho parole. Sto ancora metabolizzando, ma stiamo vedendo tantissime persone che ci sono vicine: quello ci aiuta molto». Il furto ha colpito profondamente non solo la coppia, ma anche chi la affianca nell’organizzazione: «Tutti i collaboratori sono scioccati. C’è un forte senso di comunità: tutti molto dispiaciuti, ci stanno chiamando in tanti, anche don Giovanni Chessa e don Totoni Cossu. Tutti si sono sentiti toccati, perché è stato toccato qualcosa che appartiene a tutti». La prioressa sottolinea la dimensione spirituale dell’episodio: «Quel giorno il ladro non è entrato solo a casa mia, ma a casa di san Francesco. Perché qui doveva venire il santo. Ha violato una cosa che non doveva violare».

Le indagini

La Polizia esamina impronte, immagini delle telecamere e raccoglie testimonianze. Non si esclude che i responsabili conoscessero bene le dinamiche legate alla festa e cercassero la questua delle offerte. La comunità, profondamente colpita, è vicina ai nuovi priori. Anche il parroco di Beata Maria Gabriella, don Roberto Dessolis, si dice «scosso». Ma seppure in un momento di sconforto, i priori guardano avanti: «Dalla gioia - dice Daniela Marongiu - siamo passati alla tristezza, però non ci lasciamo abbattere. San Francesco ha deciso che devo passare anche questa prova. Seguirò quello che dice lui».

