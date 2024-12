Hanif Kureishi, questa è una rinascita 

Dopo un trauma grave, o un incidente come quello occorso a Hanif Kureishi, che un giorno si è risvegliato tetraplegico a 70 anni, se si reagisce alle circostanze, per andare avanti, per sperare in un futuro, bisogna recuperare le radici. Ne è testimonianza questo libro, sofferto ma senza mai piangersi addosso, che non cerca pietà ma vuole capire, al di là della insistente ma vana domanda, davanti a gambe e mani inerti, «Perché è accaduto proprio a me?»: “In Frantumi”, (Bompiani, pp. 240 - 17 euro - traduzione di Gioia Guerzoni).

Il diario

Ecco allora che, con tanto tempo immobile per pensare, inizia quasi da subito a dettare alla sua compagna (e più avanti anche al figlio al telefono a Londra) un diario che, dopo aver scritto in due pagine cosa gli è successo, parte dicendo: «Non sono stato un bambino felice, ma neanche infelice». E parte da lì, dall'inizio per recuperare quel che è e che pare andato in frantumi e magari, ogni tanto, interrompe il discorso scusandosi per un intervento medico, perché non perde mai il suo sguardo ironico sulle cose, su di sé, sulle sue mani che «sotto le lenzuola non saprei nemmeno dirvi esattamente dove sono. Per quanto ne so potrebbero essere in un'altra casa, a bersi un aperitivo con gli amici». Recupera gli inizi e l'amore per la scrittura, ovviamente, torna sul rapporto col padre come in “Il mio orecchio sul suo cuore”, il quale avrebbe voluto diventare un romanziere e amava parlare della tecnica della scrittura. E in queste pagine ci sono tante notazioni personali sul tema che, tutte assieme, ne fanno quasi un manuale di scrittura. Quella scrittura che, quando era diventata la sua meta vitale, gli aveva dato un'identità e una forza interiore, ricorda. Un po’ come ne “Il dono di Gabriel”.

Il dolore

Certo i momenti di sconforto esistono: «Le mie difese – senso dell'umorismo e una passione per le battute - non riescono a farmi superare tutto questo. Provo la terribile sensazione, molto alla Edgar Allan Poe, di essere seppellito nel mio corpo». Ma con la convinzione profonda, e quotidianamente dimostrata anche in questa occasione, che «nessuno può farmi rinunciare al mio desiderio di scrivere. È il fulcro della mia esistenza».

A Londra

Un'esistenza fatta di tanti libri, di incontri importanti, sviluppatasi nella Londra «arrabbiata», teatrale degli anni ‘70, dove incontra Beckett, David Bowie e Rushdie, che diventa suo caro amico (e ora gli telefona spessissimo consigliandogli pazienza), e tanti altri personaggi che, anch'essi, rendono curiosa e non banale questa particolare autobiografia, dove tra l'altro riflette da par suo di analisi, Freud e Lacan, e in cui parla, come spesso ha fatto, apertamente di sesso e droghe.

L’amore

Detta, più o meno quotidianamente, insegue il filo dei pensieri («Se non hai futuro, il passato viene a trovarti») perché questo è l'unico modo, e quello che più gli appartiene, per affrontare la nuova situazione, che ha però risvolti e scoperte umane importanti, a cominciare dal rapporto con gli altri, ora che dagli altri dipende in tutto e per tutto, infermieri per primi e malati con cui si instaurano rapporti che una volta avrebbe ritenuto impensabili. Nasce il piacere della conversazione e la curiosità di conoscere le vite altrui: è una nuova dimensione del mondo che gli si apre davanti e questo ricco, bel libro testimonianza dimostra a lui stesso e a tutti che c'è un futuro e che è quello che lo lega al suo passato, appunto la scrittura. Questo oltre agli affetti, perché se ricorda le difficoltà e il disorientamento di quando divenne padre, oggi deve dare un nuovo senso al rapporto con la sua attuale compagna, ha riscoperto sotto nuova luce i figli e l'ex moglie, i tanti amici, per i quali, col timore avvilente di far solo pena, si chiede: «Sono diventato una specie di prova d'amore?».

