Hangar, si apre la partita 

Ora per gli hangar ex Meridiana Maintenance si fa sul serio e la partita è con i giocatori più bravi d’Italia, le società di manutenzione aeronautica al top sono destinatarie della nota formale di Geasar che apre la corsa all’affidamento di Avio 1 e 2. Una buona notizia per Olbia e per la Gallura perché la competizione è tra aziende che si sono imposte nel panorama italiano ed europeo. Hanno mostrato grande attenzione per gli hangar del Costa Smeralda e sono destinatarie della nota di Geasar, la Atitech (sede principale a Napoli), la Flm (società che collabora con Volotea) e un terzo soggetto (una società costituita ad hoc) che mette insieme la Seas di Bergamo, Aeroitalia e un investitore cinese. Geasar ha fatto partire le lettere per l’avvio del percorso che porterà all’affidamento, ora la palla passa alle aziende che si candidano a dare un futuro al polo aeronautico manutentivo olbiese.

Stando a quanto trapela dagli uffici Geasar (la società di gestione dell’aeroporto Costa Smeralda) il capitolato che regola l’affidamento e la gestione degli hangar Avio 1 e 2 (dove ci sono spazi per la manutenzione di 5 aerei) ha una importante clausola, importante per il territorio e per le tante persone che hanno perso il posto di lavoro a seguito della liquidazione di Air Italy. Geasar chiede che il soggetto affidatario attinga per le assunzioni dal bacino territoriale. Un “paletto” che aiuta i tanti tecnici con brevetto e abilitazioni licenziati dopo la chiusura del polo manutentivo ex Meridiana Maintenance. L’altro dato positivo è il profilo dei concorrenti. La Seas, soggetto principale della società italo cinese in lizza, è il partner per le manutenzioni di Ryanair (che conta quasi 500 velivoli). Seas è basata a Bergamo e gli hangar dell’aeroporto lombardo non sono più sufficienti, Olbia sarebbe la soluzione ideale. La napoletana Atitech è fortemente interessata alla clientela dell’Aviazione Generale. L’altro candidato, Flm, è una azienda in espansione.

L’avvio dell’iter per l’affidamento degli hangar, che passerà per una gara a evidenza pubblica, è seguita con grande attenzione dalle sigle sindacali (in particolare Cobas, rappresentata da Agostino Putzu e Cisl). Dice Gianluca Langiu, di Cisl Trasporti: «Ora attendiamo l’esito del bando, molto positiva l’attenzione di Geasar per i lavoratori sardi del comparto manutentivo aeronautico».

