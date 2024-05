Hangar Meridiana ad Atitech? I sindacati: ottima operazione 

Prime reazioni delle sigle sindacali alla indiscrezione sull’affidamento degli hangar ex Meridiana al colosso delle manutenzioni Atitech. Si parla con sempre maggiore insistenza di una trattativa in corso con Geasar, la società di gestione dell’aeroporto, per la realizzazione di un polo sardo della manutenzione degli aerei (compagnie e business jet).

Dice Agostino Putzu, storico leader del Cobas: «Aspettiamo notizie ufficiali, ma se dovesse andare in porto la trattativa con Atitech sarebbe una notizia positiva e importante per tutto il personale ex Air Italy che ha lavorato nel polo delle manutenzioni e ha perso l’occupazione, ma sarebbe importante anche per Olbia e per l’Isola. Atitech è una azienda leader in Europa».

Anche il segretario della Cisl Traporti, Gianluca Langiu, attende l’ufficialità dell’affidamento, ma valuta positivamente l’opzione Atitech. Mentre il segretario generale della Filt Cgil, Arnaldo Boeddu, parla dell’importanza per l’intera Isola, sotto l’aspetto occupazionale così come dal punto di vista professionale del polo manutentivo degli aeromobili ex Meridiana Mantenace. Dice Boeddu: «La Regione deve ritagliarsi subito un ruolo fondamentale per evitare che ostacoli ed ingerenze di qualsiasi tipo, a iniziare da quelle burocratiche, possano inficiare un progetto così ambizioso. Molti tecnici sardi, ancora senza lavoro ma anche i colleghi che sono dovuti emigrare per lavorare in questo settore potrebbero avere una nuova chance».

RIPRODUZIONE RISERVATA