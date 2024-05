Hangar al colosso Atitech? 

Mancano le formalità, ma i giochi sembrano fatti: gli hangar ex Meridiana dell’aeroporto Costa Smeralda vanno al colosso della manutenzioni Atitech. L’azienda napoletana è il più importante operatore indipendente Mro (manutenzione, riparazione e operazioni) del mercato europeo e da tempo aveva annunciato l’intenzione di insediarsi a Olbia. Stando a indiscrezioni, Atitech si è imposta sugli altri concorrenti grazie a un piano di rilancio che ha convinto Geasar, la società di gestione dello scalo gallurese. In una recente intervista a riviste specializzate, il presidente di Atitech, Gianni Lettieri, aveva dichiarato: «Il nostro obiettivo è quello di creare un grande polo di manutenzione europeo nel Centro-Sud Italia, con un’infrastruttura consolidata nel settore aeronautico civile e militare per il nostro Paese». E Olbia sembra rientrare in questa operazione ambiziosa. Lettieri è stato diverse volte nelle strutture del Costa Smeralda, si parla di un forte interessamento per la creazione di un polo internazionale di manutenzione dedicata anche ai business jet. Quindi gli hangar (Avio 1 e 2) che un tempo hanno ospitato i tecnici di Meridiana Maintenance, potrebbero avere anche un forte legame con l’Aviazione Generale i clienti vip di Excelsa.

Svolta per lo scalo?

Atitech ha circa mille clienti e offre servizi su 32 scali, 11 dei quali all’estero. Ha due sedi principali, a Capodichino e Fiumicino, e Olbia ha un grande valore strategico con il suo aeroporto nel cuore del Mediterraneo. Le prospettive, se andrà in porto il progetto dell’azienda campana, sono interessanti. Nella trattativa è entrata anche una clausola sociale Tra i requisiti importanti indicati da Geasar per l’affidamento degli hangar c’è anche l’assunzione dei tecnici licenziati da Air Italy ). La società di gestione dell’aeroporto non ha mai cambiato idea su questo punto. I sindacalisti di Cisl e Cobas, Gianluca Langiu e Agostino Putzu, non commentano in attesa delle comunicazioni ufficiali, ma già in settimana potrebbero incontrare il manager di Geasar, Silvio Pippobello.

