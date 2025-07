Hamlet in Purple  Mannias debutta stasera a Nora 

Un'intrigante rilettura del capolavoro di William Shakespeare con “Hamlet in Purple” di e con Valentino Mannias (Premio Ubu 2024) va in scena in anteprima nazionale questa sera alle 20 nell'area archeologica di Nora (Pula) per il XLIII Festival La Notte dei Poeti organizzato dal Cedac.

La tragica storia del Principe di Danimarca rivive sulla scena nell'interpretazione di Valentino Mannias – che presta volto e voce a tutti i personaggi, in una performance dove s'intrecciano teatro d'attore e teatro di figura – con l'evocativa colonna sonora creata e eseguita dal vivo dal musicista e compositore Luca Spanu. “Hamlet in Purple” (produzione di Valentino Mannias e Bluemotion), da “The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark” di William Shakespeare, con traduzione, drammaturgia e regia di Valentino Mannias, disegno luci di Andrea Gallo e la preziosa collaborazione de Is Mascareddas per la realizzazione della marionetta e dei burattini, debutterà in prima nazionale in autunno al Mai di Roma.

