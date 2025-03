Hamilton, vittoria-sprint 

Shanghai. In un sabato dai due volti per la Ferrari c'è la gioia per la vittoria di Lewis Hamilton nella gara Sprint, primo successo del pilota inglese con i colori di Maranello. Alle sue spalle Oscar Piastri e Max Verstappen, poi Goerge Russell e un deluso Charles Leclerc. «Tagliare il traguardo per primo è stato davvero speciale. L'ultima gara è stata dolorosa, ma sapevamo del potenziale della macchina. Questo weekend ho fatto dei cambiamenti e la macchina ha preso vita», ha raccontato il sette volte iridato, che poi non è riuscito a ripetersi nelle qualifiche.

Qualifica da Oscar

Le Ferrari scatteranno in terza fila oggi alle 8 (diretta Sky Sport, repliche alle ). con Hamilton quinto e Leclerc sesto. Per la prima volta a partire dal “palo” sarà Oscar Piastri con la sua McLaren. L'australiano (con il nuovo record della pista a Shanghai) ha preceduto la Mercedes di un brillante George Russell e il compagno di squadra Lando Norris, che a lungo aveva accarezzato l'idea di conquistare la pole e che partirà dalla seconda fila con al fianco la Red Bull del quattro volte iridato Max Verstappen. Poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc mentre il rookie bolognese Kimi Antonelli è ottavo con la Mercedes in mezzo alle sorprendenti Racing Bulls di Isack Hadjar e Yuki Tsunoda. «Sono davvero felice di questa pole position», le parole dell'australiano al termine delle qualifiche, «non solo perché è la prima della mia carriera ma, soprattutto, perché arriva dopo tanta incertezza». «Abbiamo migliorato ma meno degli altri», il rammarico di Leclerc.

