Hamilton sfiora la “pole” 

Motmelò. La Mercedes si prende a Barcellona la settima pole position su sette qualifiche stagionali, stavolta grazie a George Russell e con Kimi Antonelli relegato al terzo posto, ma sul circuito catalano la Ferrari batte un colpo con Lewis Hamilton, che oggi alle 15 (Sky Sport) partirà in prima fila a fianco del connazionale. Il sette volte campione del mondo è stato l'unico a rimanere vicinissimo al poleman, soli sei centesimi il suo distacco nella Q3, mostrando che le Rosse sono in crescita. Peccato invece per Charles Leclerc, incappato in un'uscita di pista all'inizio della fase calda delle qualifiche che lo ha relegato al decimo posto in griglia e lo costringerà ad una gara in rimonta. «Mi vergogno tanto», ha ammesso il monegasco col morale a terra, «neanche vincere basterebbe per scusarmi» A pochi giorni dall'uscita di pista durante il Gp di Montecarlo, Leclerc ha litigato ancora una volta con la SF-26 e per un eccesso di velocità in ingresso della curva 4 è andato a sbattere violentemente sulle barriere.

Lewis ci crede

Dallo sprofondo psicologico di Leclerc, poco fortunato dopo il prolungamento del contratto, ai sorrisi di Hamilton, che all'ultimo giro buono si è piazzato saldamente alle spalle di Russell, capace di stampare un impressionante 1'14”679 in faccia a un Antonelli che al momento non ha ancora trovato il feeling giusto sulla pista catalana. «È fantastico essere qua assieme a loro, specie dopo le difficili sessioni nelle prove libere. Ieri ero dietro di oltre un secondo e mezzo e ora sono qua in prima fila. Domani potremo lottare e fare la nostra gara», ha detto Hamilton parlando accanto ai due colleghi della Mercedes. «Essere così vicini alle Mercedes per la prima volta dimostra il gran lavoro che abbiamo fatto. Bisogna continuare a spingere e sviluppare, spero che potremo tenere il loro passo».

Kimi deluso

Antonelli si è mostrato un po' deluso per la prestazione, avendo accusato oltre tre decimi di distacco da Russell, ammettendo di aver avuto finora un fine settimana «difficile». Al sui fianco in seconda fila ci sarà Lando Norris, il più veloce con la McLaren, mentre alle loro spalle saranno in agguato le Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar. Per poco non è entrato nelle prime tre file Oscar Piastri, con l'altra McLaren, mentre nella top ten delle qualifiche sono risultati molto più staccati Liam Lawson (Racing Bulls) e Nico Hulkenberg (Audi), dei quali Leclerc dovrà cercare di sbarazzarsi in fretta alla partenza se vorrà riscattare un sabato nero.

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