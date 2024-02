Hamilton, il sogno è realtà 

Le voci sull'arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari, nate con l’indiscrezione della rivista internazionale di settore (Autosport), riportata ieri anche dal Corriere della Sera, hanno trovato conferma ieri: il sette volte campione del mondo di Formula 1 correrà con la monoposto di Maranello nella stagione 2025. In attesa dell'annuncio ufficiale della Scuderia, arrivato poco dopo le 20 via social, ieri i rumors si sono via via fatti più insistenti, rimbalzando sui siti, soprattutto inglesi, e sui social. Poi la BBC, dopo aver verificato, ha confermato che «con ogni probabilità è tutto vero». Le stesse fonti di cui parlava avevano riferito che «tutti i membri del team Mercedes sono stati convocati per un briefing della squadra con il capo Toto Wolff e il dt James Allison oggi» (ieri, ndr ) per comunicare la partenza di Hamilton. Così è stato: prima il comunicato ufficiale della Mercedes, poi il post della Rossa a sancire l’affare ormai concluso.

Alternanza

Lewis Hamiton, il più titolato pilota di Formula 1 (anche se divide il primato dei sette Mondiali Piloti vinti con Michael Schumacher, icona ferrarista), corona quello che è per qualsiasi pilota il sogno più grande: guidare la Ferrari, che è anche la scuderia più vincente della storia. Per farlo prenderà evidentemente il posto di Carlos Sainz Jr, dato che proprio nei giorni scorsi da Maranello era arrivato l’annuncio di un robusto prolungamento contrattuale per Charles Leclerc, il pilota su cui la Ferrari punta per il futuro. Già, perché Hamilton arriverà alla bella età di 40 anni, 13 in più del suo collega monegasco. Da vedere, poi, quali tecnici l’inglese si porterà dietro. perché è chiaro che alla Ferrari in questo momento serve più una monoposto all’altezza delle rivali (Red Bull su tutte) che un pilota. E bisognerà anche vedere quanto nel 2024 la Rossa si avvicinerà al vertice e da che base farà partire Hamilton.

Entusiasta

«È giunto il momento per me di fare questo passo e sono entusiasta di affrontare una nuova sfida», è stato il primo commento di Hamilton, pubblicato dal team Mercedes insieme con l'annuncio del divorzio alla fine del 2024: «Ho trascorso 11 anni meravigliosi con questa squadra», ha proseguito Hamilton, «e sono così orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme. La decisione di andarmene è stata una delle più difficili che abbia mai dovuto prendere. Voglio finire alla grande insieme e voglio renderlo indimenticabile», le parole di commiato dell’inglese alla scuderia delle Frecce d’Argento.

In Borsa

Intanto, anche sulla scia di conti da record, la notizia dell'arrivo di Lewis Hamilton ha fatto volare il titolo in Borsa. Il Cavallino rampante chiude un 2023 da record con un utile netto di 1,25 miliardi, in crescita del 34% sul 2022, per la prima volta oltre la soglia del miliardo. In aumento anche i ricavi netti pari a 5,97 miliardi, il 17,2% in più dell'anno precedente, con consegne totali pari a 13.663 unità, in crescita del 3,3% rispetto al 2022. A Piazza Affari il titolo ha chiuso la giornata con +9,2% a 353 euro. Ma, come sempre, ai tifosi interessa un altro genere di risultati. Fra un anno sapremo.

