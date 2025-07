Hamilton guarda al 2026 e intanto insegue Schumi 

Spa-Francorchamps. «Sono felice di aver visto apportare dei cambiamenti e il lavoro in fabbrica è stato tanto. Cercheremo di sfruttare questo in ogni weekend». Parola di Lewis Hamilton,uno degli uomini più attesi in vista del Gran Premio del Belgio in cui comunque saranno ancora le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris le logiche favorite. Il pilota inglese è tra i più attesi perché su questa pista considerata l’università della Formula 1 (con la leggendaria curva dell’Eau rouge) ha già cinque successi e con un eventuale sesto raggiungerebbe Michael Schumacher.

I suggerimenti

«Non abbiamo fatto dei test al Mugello, abbiamo fatto un filming day», aggiunge il pilota inglese parlando della sessione di lavoro sulle immagini video. «Le sensazioni? Le stesse delle settimane prima. Le sospensioni potremo provarle domani e provandole su varie piste potremo arrivare a dei benefici». «La cosa positiva del Mugello», indica Hamilton, «è aver portato novità, mentre altri team hanno portato piccoli aggiornamenti in diversi weekend». Poi ha svelato: «Sono stato in fabbrica in più circostanze per partecipare a riunioni, anche con Elkann e Vasseur e i responsabili dei vari dipartimenti. Abbiamo parlato del prossimo motore, delle mie indicazioni per il prossimo anno stilando un documento in cui ho indicato le voci dove lavorare».

Oggi nelle Ardenne le prove libere alle 12.30 e le qualifiche Sprint alle 16.30. Domani alle 12 la Sprint race e alle 16 le qualifiche per il Gran Premio del Belgio vero e proprio di domenica alle 15 in diretta su Sky Sport.

