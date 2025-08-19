VaiOnline
Formula 1.
20 agosto 2025 alle 00:11

«Hamilton a volte troppo severo con se stesso» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Lewis Hamilton deve mantenere la calma, basarsi sul fatto che un primo passo è già stato compiuto con successo. Non lasciarsi abbattere da cose come quelle successe a Budapest. Lewis è molto autocritico». Il team principal della Ferrari, Frédéric Vasseur, in una lunga intervista al settimanale tedesco "Auto Motor und Sport" interviene sulla prima parte di stagione di Lewis Hamilton con la rossa. «Lewis vuole ottenere il massimo da sé stesso e da tutti i membri del team. Bisogna quindi calmarlo e spiegargli che in Q2 era solo a un decimo dal pilota che poi ha conquistato la pole position. Non è la fine del mondo. Il messaggio che trasmette peggiora solo le cose. Di solito è così estremo solo con la stampa. Quando entra nella sala briefing, di solito si è già calmato. È fatto così. Per me non è un dramma. È molto esigente con gli altri, ma anche con se stesso. Mi sta bene. Nico Hülkenberg era uguale quando correva per me in Formula 3. Era estremamente esigente con il team, ma era anche presente ogni mattina alle 6.30», conclude Vasseur.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Caso Sorgia, alta tensione nella Lega

I delusi accusano: «I sardi non contano». Partito fuori dalla Regione, fine di un’epoca 
Alessandra Carta
Il dibattito

«Insularità, non ci sono più alibi»

I Riformatori scrivono a Stato e Regione: «La Sicilia ha il ponte, noi nulla» 
Lorenzo Piras
Il caso

«De Martino-Tronelli, è revenge porn»

L’esposto dei legali dello showman. I Pm ipotizzano l’accesso abusivo 
La guerra

Mosca continua a bombardare Civili uccisi, colpita Zaporizhzhia

Lanciati dieci missili e 270 droni, notte di terrore in 16 località 